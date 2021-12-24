Кабмін підтримає виробників соціальних харчових товарів через енергетичну кризу

Кабінет міністрів України розробляє механізми підтримки українських виробників хліба та інших соціально важливих харчових товарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни в умовах світової енергетичної кризи. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю, 24 грудня, на брифінгу після наради в Офісі президента (ОП).

"За останній рік ціна на газ у Європі зросла у більш ніж п'ять разів. Відповідно ціни на блакитне паливо зросли й в Україні. У таких умовах виробники хліба розглядають питання підвищення ціни. Держава в цьому випадку має захистити й українського хлібопекаря, і споживача", - цитує Шмигаля пресслужба Кабміну.

За його словами, уряд вже підготував і запровадить найближчим часом декілька механізмів підтримки українських хлібопекарів та виробників соціальних продуктів харчування. Зокрема, планується запровадити обмеження націнки для низки соціальних та харчових продуктів, повідомив Шмигаль. "Будемо розглядати можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба", - цитує прем'єра пресслужба ОП.

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Врегулювання цін на газ

Також влада веде перемовини з українськими приватними і державними газовидобувними компаніями з метою обмежити вплив аномальних цін на газ на важливі сектори економіки, повідомив заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

"Ми тримаємо руку на пульсі. І не допустимо ефекту доміно в окремих секторах економіки, які можуть повністю зупинитися", - зазначив він.

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Нагадаємо, ціни на газ на європейському ринку в другій половині грудня сягнули майже 1700 доларів за тисячу кубічних метрів через відмову російського газового монополіста "Газпром" бронювати транзитні магістралі для експорту палива до ЄС. 21 грудня ціна сягнула рекордних 2138 доларів за тисячу кубометрів. Однак за останні два дні ціни на газ впали на третину. Це сталося завдяки підвищенню вироблення вітряної генерації через вітер, що посилився в Європі.