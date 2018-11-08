 Йоганнес Ган закликав розслідувати вбивство активістки Катерини Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Йоганнес Ган закликав розслідувати вбивство активістки Катерини Гандзюк

Під час візиту до Києва єврокомісар Йоганнес Ган відзначив успіхи в роботі НАБУ та піддав критиці напади на громадських активістів в Україні. Він також закликав розслідувати вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йоганнес Ган

Йоганнес Ган (фото з архіву)

Європейський комісар з європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn) у п'ятницю, 9 листопада, відвідав Україну, щоби передати прем'єру Володимиру Гройсману звіт щодо виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС. За офіційними повідомленнями урядових прес-служб, Ган під час зустрічей з керівниками уряду та міністерства закордонних справ України висловив беззастережну підтримку Україні в її протистоянні російській аґресії.

Сам Ган також написав у Твіттері, що ЄС "підтримує вибір України щодо суверенності та її територіальну цілісність". Він також заперечив можливість визнання офіційним Брюсселем результатів незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Наголос на боротьбі з корупцією

Єдину зустріч з пресою Ган провів лише разом з главою Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником. На ній єврокомісар висловив не менш беззастережну підтримку роботі цього відомства і скритикував роботу інших антикорупційних інституцій.  "Хочу підкреслити чудову роботу і чудові результати НАБУ. Незважаючи на сильний тиск, Бюро досягло величезних результатів в своїй роботі", - сказав Ган. Він висловив жаль, що громадськість недостатньо розуміє, яку важливу та важку роботу щоденно виконують детективи НАБУ.

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Ган спонукав Київ якнайскоріше розпочати роботу Антикорупційного суду, щоби всі розслідувані справи НАБУ швидко туди надходили, а винні були покарані. Він підкреслив важливість довіри до Національної аґенції з боротьби з корупцією і закликав "вжити заходів з поновлення довіри до цієї установи". А ще заявив, що в ЄС занепокоєні втратою довіри до Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького."Я наполегливо раджу українській владі вжити необхідних заходів, щоб відновити довіру”, - зазначив єврокомісар.

Ган дав зрозуміти, що вважає антикорупційних активістів з числа громадських організацій важливим елементом антикорупційної системи України. Зокрема, він закликав знайти замовників убивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк і продумати на національному рівні процедуру ефективного й оперативного реагування на подібні злочини. "Ми ніколи не погодимося з цим, і всі працюватимемо над тим, щоб розкрити цей злочин. Йдеться не просто про те, щоб знайти вбивць, а й тих, хто віддавав накази", - заявив Ган.

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