Йоганнес Ган закликав розслідувати вбивство активістки Катерини Гандзюк

Європейський комісар з європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn) у п'ятницю, 9 листопада, відвідав Україну, щоби передати прем'єру Володимиру Гройсману звіт щодо виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС. За офіційними повідомленнями урядових прес-служб, Ган під час зустрічей з керівниками уряду та міністерства закордонних справ України висловив беззастережну підтримку Україні в її протистоянні російській аґресії.

Сам Ган також написав у Твіттері, що ЄС "підтримує вибір України щодо суверенності та її територіальну цілісність". Він також заперечив можливість визнання офіційним Брюсселем результатів незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Наголос на боротьбі з корупцією

Єдину зустріч з пресою Ган провів лише разом з главою Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником. На ній єврокомісар висловив не менш беззастережну підтримку роботі цього відомства і скритикував роботу інших антикорупційних інституцій. "Хочу підкреслити чудову роботу і чудові результати НАБУ. Незважаючи на сильний тиск, Бюро досягло величезних результатів в своїй роботі", - сказав Ган. Він висловив жаль, що громадськість недостатньо розуміє, яку важливу та важку роботу щоденно виконують детективи НАБУ.

Ган спонукав Київ якнайскоріше розпочати роботу Антикорупційного суду, щоби всі розслідувані справи НАБУ швидко туди надходили, а винні були покарані. Він підкреслив важливість довіри до Національної аґенції з боротьби з корупцією і закликав "вжити заходів з поновлення довіри до цієї установи". А ще заявив, що в ЄС занепокоєні втратою довіри до Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького."Я наполегливо раджу українській владі вжити необхідних заходів, щоб відновити довіру”, - зазначив єврокомісар.

Ган дав зрозуміти, що вважає антикорупційних активістів з числа громадських організацій важливим елементом антикорупційної системи України. Зокрема, він закликав знайти замовників убивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк і продумати на національному рівні процедуру ефективного й оперативного реагування на подібні злочини. "Ми ніколи не погодимося з цим, і всі працюватимемо над тим, щоб розкрити цей злочин. Йдеться не просто про те, щоб знайти вбивць, а й тих, хто віддавав накази", - заявив Ган.