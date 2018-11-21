 З 2013 року близько 1,8 мільйона іноземців попросили притулок в ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

З 2013 року близько 1,8 мільйона іноземців попросили притулок в ФРН

З 2013 по 2018 роки близько 1,8 мільйона осіб подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Найчисленніша група шукачів притулку - сирійці.

Біженці в ФРН

Найбільше шукачів притулку в ФРН зареєстрували в 2015 році

Загалом з 2013 року близько 1,8 мільйона іноземців подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Такі дані станом на 30 вересня 2018 року наводить Центральний реєстр іноземців (AZR), передає в п'ятницю, 23 листопада, агенція новин KNA.

Найчисленнішу групу серед зареєстрованих у Німеччині шукачів притулку становлять сирійці. Їх - 573,4 тисячі, що становить 31,4 відсотка від загальної кількості шукачів притулку. На другому місті - вихідні з Афганістану, яких налічується 202,7 тисячі. Третє місце за іракцями- близько 176 тисяч.

За ці роки спостерігалася також різна динаміка щодо кількості поданих заяв на отримання притулку. У 2013 році таких заяв налічувалося трохи більше 123 тисяч, а вже в 2015 році їх було майже 724 тисячі. Щодо нинішньої ситуації, то з початку 2018 року показники кількості зареєстрованих заявок на отримання притулку відповідали в цілому показникам 2013 року, зазначає німецька щоденна газета Bild в номері за 23 листопада.

За вказаний п'ятирічний період трохи більше 13 тисяч іноземців отримали політичний притулок у ФРН. Цікаво, що понад 380 тисяч мігрантів, які подали заяву на отримання в Німеччині статусу біженця, нині перебувають за межами ФРН. Так само з 2013 року з Німеччини видворили понад 100 тисяч осіб, котрим відмовили в наданні статусу біженця.

Зеегофер проти повернення сирійців на батьківщину

Тим часом міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виключив можливість повернення сирійців, котрі поки що перебувають у Німеччині, на батьківщину. Про це глава МВС ФРН розповів у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.

За словами Зеегофера, на даний момент "у жоден регіон Сирії" не можна повертати сирійських біженців. Поки що це стосується навіть тих біженців, котрі скоїли кримінальні правопорушення на території ФРН, додав Зеегофер.

Дивитись відео 01:43
Now live
01:43 хв

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

DW.COM

Правила надання притулку в Німеччині стануть жорсткішими

Шукачі притулку у Німеччині тепер будуть зобов'язані співпрацювати з владою не лише під час розгляду заяв, але і під час їхніх подальших перевірок. В іншому разі їм загрожує штраф або навтіь ув'язнення. (09.11.2018)  

Меркель хоче інтегрувати біженців через роботу

Канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала надавати біженцям більше можливостей для роботи у країні і пообіцяла покращувати курси їхньої інтеграції. (27.10.2018)  

Волонтери у ФРН, що поручилися за біженців, отримують багатотисячні рахунки

Деякі німці вирішили допомогти сирійцям, які тікали від війни, і поручилися за них для швидшого отримання притулку в ФРН. Тепер влада вимагає від поручителів великі суми. Чому так сталося, розбиралася DW. (12.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)  

Також за темою

Österreich Innsbruck - EU-Innenminister | Matteo Salvini, Italien & Horst Seehofer, Deutschland

Зеегофер прагне укласти з Італією угоду щодо шукачів притулку 12.07.2018

Під час переговорів ітиметься про питання міграції з Італії через Австрію до Німеччини, а також про порятунок мігрантів на морі, наголосив керівник МВС ФРН Горст Зеегофер.

Horst Seehofer | Kabinettssitzung

У МВС ФРН готують новий план політики щодо надання притулку 10.06.2018

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер має намір представити план нової політики щодо надання притулку, що міститиме 63 пункти. Йдеться про перегляд чинних норм.

Horst Seehofer (CSU)

Зеегофер прагне жорсткішого ставлення до певних категорій мігрантів 21.04.2018

Особам, яким у відмовили в Німеччині в наданні статусу біженця, слід надавати лише базові послуги, переконаний міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер.

Реклама

Докладно

Від часу анексії Криму та початку війни на Донбасі було зафіксовано кілька масштабних кібератак на українську інфраструктуру

Як Україна протистоятиме кібератакам на виборах 2019 року

Експерти з кібербезпеки прогнозують посилення хакерських атак в Україні під час виборів у 2019 році. 

Samsung Electronics

Samsung вибачився за смерті та захворювання працівників

Керівництво південнокорейського корпорації Samsung визнало прорахунки щодо охорони праці на виробництві чипів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  