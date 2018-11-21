З 2013 року близько 1,8 мільйона іноземців попросили притулок в ФРН

Загалом з 2013 року близько 1,8 мільйона іноземців подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Такі дані станом на 30 вересня 2018 року наводить Центральний реєстр іноземців (AZR), передає в п'ятницю, 23 листопада, агенція новин KNA.

Найчисленнішу групу серед зареєстрованих у Німеччині шукачів притулку становлять сирійці. Їх - 573,4 тисячі, що становить 31,4 відсотка від загальної кількості шукачів притулку. На другому місті - вихідні з Афганістану, яких налічується 202,7 тисячі. Третє місце за іракцями- близько 176 тисяч.

За ці роки спостерігалася також різна динаміка щодо кількості поданих заяв на отримання притулку. У 2013 році таких заяв налічувалося трохи більше 123 тисяч, а вже в 2015 році їх було майже 724 тисячі. Щодо нинішньої ситуації, то з початку 2018 року показники кількості зареєстрованих заявок на отримання притулку відповідали в цілому показникам 2013 року, зазначає німецька щоденна газета Bild в номері за 23 листопада.

За вказаний п'ятирічний період трохи більше 13 тисяч іноземців отримали політичний притулок у ФРН. Цікаво, що понад 380 тисяч мігрантів, які подали заяву на отримання в Німеччині статусу біженця, нині перебувають за межами ФРН. Так само з 2013 року з Німеччини видворили понад 100 тисяч осіб, котрим відмовили в наданні статусу біженця.

Зеегофер проти повернення сирійців на батьківщину

Тим часом міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виключив можливість повернення сирійців, котрі поки що перебувають у Німеччині, на батьківщину. Про це глава МВС ФРН розповів у інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.

За словами Зеегофера, на даний момент "у жоден регіон Сирії" не можна повертати сирійських біженців. Поки що це стосується навіть тих біженців, котрі скоїли кримінальні правопорушення на території ФРН, додав Зеегофер.