Зґвалтування і грабіж у потягах: як із цим борються в Німеччині

Після нападу на українську телеведучу у ніч на суботу, 1 серпня, у потягу, що їхав з Маріуполя до Києва, "Укрзалізниця" звільнила п'ятьох співробітників за неналежне виконання обов'язків. Службове розслідування показало, що зловмисник, який сильно побив і намагався зґвалтувати жінку у купе потягу, потрапив до вагону вночі без квитка. Як заявив згодом чоловік потерпілої, саме провідник впустив чоловіка без квитка, а згодом не надав допомогу жінці, яка намагалася сховатися від нападника. "Укрзалізниця" відреагувала на інцидент демонстративно жорстко: крім провідника, було звільнено і начальника поїзда, а також інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо. Крім того, національний залізничний перевізник для підвищення безпеки пасажирів вимагає поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції.

Раніше потяги супроводжували співробітники транспортної міліції, однак 2015 року її було ліквідовано. А спроби залучити поліцію до охорони потягів досі були безрезультатними. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, поліція вимагає за послуги охорони пасажирів у потягах 250 мільйонів гривень щороку. На переконання Лещенка, правоохоронці мають супроводжувати потяги безкоштовно, оскільки пасажири сплачують з квитків два мільярди гривень до держбюджету щороку лише податку на додану вартість.

Безпека у німецьких потягах - спільна відповідальність

На вокзалах і у міжрегіональних потягах у Німеччині за безпеку відповідає Федеральна поліція (Bundespolizei). Однак у поліції немає ресурсів на те, щоби супроводжувати всі потяги, зокрема нічні. Тому правоохоронці виїжджають лише на виклики, а також цілеспрямовано патрулюють лише ті потяги, "в яких існує підвищений ризик злочинності". Водночас, у поліції не вважають, що профілактика злочинності і безпека пасажирів - це виключно обов'язок правоохоронців. "Залізниця - це транспорте підприємство, таке саме, як і всі інші", - зазначив у розмові з DW речник Федеральної поліції Німеччини, вказавши на відповідальність перевізника.

У компанії від цієї відповідальності не відхрещуються. "DB несе корпоративну відповідальність за безпеку власних клієнтів і визначила дійсні по всій Німеччині стандарти захисту клієнтів і співробітників", - зазначила речниця компанії, відповідаючи на запитання DW. Водночас у компанії уточнюють, що регіональні пасажирські перевезення відбуваються на підставі контрактів із земельними урядами, і вимоги до заходів безпеки пасажирів прописані у цих комерційних контрактах. Близько двох третин витрат на регіональні перевезення покриваються з бюджетів федеральних земель, решта - кошти, отримані з продажу квитків і абонементів.

Поліцейські перевіряють документи у пасажирів на головному вокзалі Мюнхена

Чотири тисячі охоронців і п'ять тисяч поліцейських

Натомість на безпеку міжрегіональних перевезень Deutsche Bahn відповідає спільно з Федеральною поліцією, з якою компанія 2000 року підписала рамкову угоду про "партнерство у сфері правопорядку", метою якого є спільні скоординовані зусилля для підвищення безпеки пасажирських перевезень. Як повідомили DW у пресслужбі Deutsche Bahn (DB), у штаті підприємства працюють чотири тисячі співробітників, завданням яких є підвищення безпеки на вокзалах, а також у регіональних і міжрегіональних потягах. Ці співробітники не мають зброї або поліцейських повноважень, а лише підтримують роботу п'яти тисяч співробітників федеральної поліції. Для підвищення відчуття безпеки пасажирів деякі співробники безпеки залізниці навіть патрулюють вокзали зі службовими псами. Водночас, в обов'язки співробітників служби безпеки залізниці входить не лише профілактика злочинів, але і допомога пасажирам у будь-яких питаннях - від інформації про розклад до супроводу при пересадках.

Роботу служби безпеки залізниці організовано згідно з рекомендаціями правоохоронців і у тісній координації з ними, зазначають у компанії. DB і федеральна поліція мають спільний координаційний штаб з питань безпеки, який працює цілодобово.

Deutsche Bahn активно інвестує у відеоспостереження на вокзалах і у потягах

170 мільйонів на безпеку, але злочинність не зникає

"Deutsche Bahn витрачає щороку 170 мільйонів євро на безпеку наших клієнтів і співробітників. Це без врахування додаткових інвестицій, таких як розбудова мережі відеоспостереження у потягах і на вокзалах", - зазначила речниця німецького перевізника. Саме завдяки записам камер відеоспостереження правоохоронцям вдається розкрити кожен другий насильницький злочин у потягах, констатують у федеральній поліції. Федеральна поліція звітує про успіхи у протидії злочинності на залізниці: згідно з останнім річним звітом правоохоронців 2018 року загальна кількість злочинів знизилася на 12 відсотків.

Водночас, попри спільні зусилля поліції і Deutsche Bahn, злочинність традиційно залишається чималою проблемою. Щороку правоохоронці реєструють у Німеччині десятки тисяч злочинів на вокзалах і у потягах, серед яких крадіжки, пограбування, бійки і зґвалтування. Лише за злочини сексуального характеру, наприклад, 2018 року було відкрито кримінальні провадження проти 1650 осіб, як свідчить статистика Федеральної поліції. Левова частка цих злочинів становлять не зґвалтування, а різного роду домагання, і відбуваються ці злочини частіше на вокзалах, ніж у потягах. Час від часу ЗМІ повідомляють і про випадки зґвалтування у нічних потягах. Зокрема, торік чоловіка було засуджено до двох років умовно за зґвалтування жінки у потягу, який їхав з Базеля до Кельна. Жодних охоронців або поліції у нічних потягах у Німеччині, як правило, немає. Після виклику поліції зловмисника затримали на найближчій зупинці - на вокзалі міста Кобленц.