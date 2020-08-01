Коронавірус: потяги не зупинятимуться у Луцьку і Тернополі

З понеділка, 3 серпня, тимчасово скасовується зупинка низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Як повідомляється на сайті "Укрзалізниці", це посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу. Рішення "Укрзалізниці" ухвалено на виконання урядових постанов та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначається у повідомленні.

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Зазначається, що обмеження діятимуть, зокрема, для поїздів сполученнями "Дніпро-Трускавець", "Ковель-Київ", "Одеса-Львів", "Київ-Ужгород", "Київ-Трускавець", "Чернівці-Одеса", "Львів-Херсон", "Київ-Львів" тощо. В "Укрзалізниці" вказують, що зупинки у Луцьку та Тернополі відновлять "після отримання рішень регіональних комісій про ослаблення карантинних заходів" у цих містах. Пасажирам зазначених поїздів, які планували слідувати до/з Луцька і Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

Як повідомлялось, "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 3 серпня встановлено в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

В Тернополі закликали "не гнівити людей"

Між тим міський голова Тернополя Сергій Надал висловив обурення намірами припинити автобусне і залізничне сполучення. У своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook, він закликав міністра інфраструктури не зупиняти залізничне сполучення з Тернополем, а регіональну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - не зупиняти автобусне сполучення.

"Мене обурює рішення центральної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій включити Тернопіль у "червону" зону", - заявив Надал.

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"Вдумайтесь, тернополяни повертаються додому з інших міст і не знають, чи зможуть вийти на станції "Тернопіль". Вони з маленькими дітьми, повертаються з відпочинку чи їдуть до своїх стареньких батьків - що їм робити?" - додав мер Тернополя.

Він також висловив своє обурення "подвійними стандартами" щодо виконання карантинних обмежень в різних містах країни і заявив, що через транспортну блокаду влада налаштовує тернополян проти себе.

"Доки у Києві працюють "велюрові ресторани", у Тернополі "Укрзалізниця" заборонила зупинятися поїздам…Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання - обслуговувати українців. Ви - слуги нашого народу. А ви подумали, що ви - господарі? Я вимагаю повернути зупинку потягів далекого сполучення на станції Тернопіль", - заявив Надал.

"Не гнівіть людей. Тернополяни не на словах готові стояти за свої конституційні права і свободи, своє право бути господарем своєї держави, а не слугами. Наше місто ніхто не змусить жити у жодній зоні", - наголосив мер Тернополя у своєму відеозверненні.

У Луцьку також обурені

Як повідомлялося, радник мера Луцька Ігор Поліщук повідомив 1 серпня у соцмережі Facebook, що міська влада не погоджується з віднесенням міста до"червоної" зони.

"Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням", - написав Поліщук і додав, що "якщо центральна влада хоче працювати за законом - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження".

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Поліщук назвав "незрозумілими" мотиви такого рішення і запевнив, що останнім часом статистика щодо рівня захворюваності на COVID-19 в місті не змінилася.

Нагадаємо, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила регіони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції. До "червоної" зони було віднесено Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Згідно з новими правилами адаптивного карантину, віднесення міст, регіонів чи областей до "червоної" зони передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ, роботу закладів розміщення, відвідування закладів освіти, а також проведення масових заходів.