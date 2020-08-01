Коронавірус: потяги не зупинятимуться у Луцьку і Тернополі
З 3 серпня зупинка низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі скасовується. Мер Тернополя обурився занесенням міста в "червону" зону
Потяги не зупинятимуться у Тернополі та Луцьку через потрапляння цих міст до "червоної зони"
З понеділка, 3 серпня, тимчасово скасовується зупинка низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Як повідомляється на сайті "Укрзалізниці", це посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу. Рішення "Укрзалізниці" ухвалено на виконання урядових постанов та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначається у повідомленні.
Зазначається, що обмеження діятимуть, зокрема, для поїздів сполученнями "Дніпро-Трускавець", "Ковель-Київ", "Одеса-Львів", "Київ-Ужгород", "Київ-Трускавець", "Чернівці-Одеса", "Львів-Херсон", "Київ-Львів" тощо. В "Укрзалізниці" вказують, що зупинки у Луцьку та Тернополі відновлять "після отримання рішень регіональних комісій про ослаблення карантинних заходів" у цих містах. Пасажирам зазначених поїздів, які планували слідувати до/з Луцька і Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.
Як повідомлялось, "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 3 серпня встановлено в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.
В Тернополі закликали "не гнівити людей"
Між тим міський голова Тернополя Сергій Надал висловив обурення намірами припинити автобусне і залізничне сполучення. У своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці у Facebook, він закликав міністра інфраструктури не зупиняти залізничне сполучення з Тернополем, а регіональну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - не зупиняти автобусне сполучення.
"Мене обурює рішення центральної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій включити Тернопіль у "червону" зону", - заявив Надал.
"Вдумайтесь, тернополяни повертаються додому з інших міст і не знають, чи зможуть вийти на станції "Тернопіль". Вони з маленькими дітьми, повертаються з відпочинку чи їдуть до своїх стареньких батьків - що їм робити?" - додав мер Тернополя.
Він також висловив своє обурення "подвійними стандартами" щодо виконання карантинних обмежень в різних містах країни і заявив, що через транспортну блокаду влада налаштовує тернополян проти себе.
"Доки у Києві працюють "велюрові ресторани", у Тернополі "Укрзалізниця" заборонила зупинятися поїздам…Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання - обслуговувати українців. Ви - слуги нашого народу. А ви подумали, що ви - господарі? Я вимагаю повернути зупинку потягів далекого сполучення на станції Тернопіль", - заявив Надал.
"Не гнівіть людей. Тернополяни не на словах готові стояти за свої конституційні права і свободи, своє право бути господарем своєї держави, а не слугами. Наше місто ніхто не змусить жити у жодній зоні", - наголосив мер Тернополя у своєму відеозверненні.
У Луцьку також обурені
Як повідомлялося, радник мера Луцька Ігор Поліщук повідомив 1 серпня у соцмережі Facebook, що міська влада не погоджується з віднесенням міста до"червоної" зони.
"Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням", - написав Поліщук і додав, що "якщо центральна влада хоче працювати за законом - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження".
Поліщук назвав "незрозумілими" мотиви такого рішення і запевнив, що останнім часом статистика щодо рівня захворюваності на COVID-19 в місті не змінилася.
Нагадаємо, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила регіони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції. До "червоної" зони було віднесено Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.
Згідно з новими правилами адаптивного карантину, віднесення міст, регіонів чи областей до "червоної" зони передбачає заборону роботи громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів та ТРЦ, роботу закладів розміщення, відвідування закладів освіти, а також проведення масових заходів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Tesla упевнено пішла на обгін
У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Netflix - "чилити" перед екраном
За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Фітнес вдома
Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Коронавірусні мільярдери
Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вдома на зв'язку
Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Ігрові прибутки
Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вперед на вітрилах стрімінгу
База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Домашній бізнес
Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Порожні полиці
Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Безпека передусім
Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.