 З′їзд Демпартії США: жорстка критика Обамою Трампа і висунення Харріс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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З'їзд Демпартії США: жорстка критика Обамою Трампа і висунення Харріс

На з'їзді демократів Камалу Харріс офіційно висунули кандидаткою у віцепрезиденти США. Барак Обама у виступі зазначив, що Дональд Трамп ставиться до президентства як до реаліті-шоу.

Барак Обама назвав Дональда Трампа загрозою демократії

Барак Обама назвав Дональда Трампа "загрозою демократії"

Колишній президент США Барак Обама та кандидатка від демократів на посаду віцепрезидента Камала Харріс різко розкритикували чинного президента Дональда Трампа під час своїх виступів на з'їзді Демократичної партії у середу, 19 серпня. Нагадаємо, з'їзд через пандемію коронавірусної хвороби проходить онлайн.

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"Я дійсно сподівався, заради блага нашої країни, що Дональд Трамп проявить певну зацікавленість у тому, щоб серйозно сприймати цю роботу, що він відчує важливість своєї посади і виявить повагу до демократії, якою він повинен опікуватися. Однак він цього так і не зробив", - сказав Барак Обама.

Він закинув Трампу зловживання на посаді президента. "(...) Усі, включно із президентом, повинні дотримуватися закону, жоден державний чиновник, включно із президентом, не повинен використовувати посаду для збагачення - власного чи своїх прибічників", - наголосив колишній президент.

За його словами, Трамп ставиться до свого президентства "як до ще одного реаліті-шоу, яке він може використати, щоб привернути до себе увагу, якої прагне".

Обама зазначив, що Трамп так і не доріс до посади президента, "він не може". "І наслідки цього провалу є важкими: 170 тисяч американців померли (від коронавірусу. - Ред.), втрачено мільйони робочих місць, у той час як ті, хто перебуває нагорі, отримують ще більше, ніж будь-коли", - підкреслив Обама.

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Камалу Харріс офіційно висунули кандидаткою у віцепрезиденти

Камалу Харріс 19 серпня на з'їзді демократів офіційно висунули кандидаткою на посаду віцепрезидента США. Вона стала першою жінкою та першою афроамериканкою, яка кандидує на посаду віцепрезидента.

У виступі Харріс звинуватила Трампа у "некомпетентності" та "безсердечності". "Зараз ми маємо президента, який перетворює наші трагедії на політичну зброю", - сказала сенаторка від Каліфорнії, цитує агентство AFP. Харріс висловила переконання, що "на цих виборах ми маємо шанс змінити хід історії".

Кандидатка від демократів на посаду віцепрезидента США Камала Харріс

Кандидатка від демократів на посаду віцепрезидента США Камала Харріс під час виступу

Також на з'їзді виступила колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон, яка програла Трампу на попередніх президентських виборах. Вона наголосила на важливості мобілізації виборців.

Напередодні Джо Байден став офіційним кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Його промова очікується у заключний день зборів політсили 20 серпня.

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