 Зустріч НАТО і Керченська криза: сигнал Росії, але без конкретики | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Зустріч НАТО і Керченська криза: сигнал Росії, але без конкретики

На засіданні глав МЗС країн НАТО першою темою була Керченська криза. Утім, про жодні конкретні дії у відповідь на агресію Росії у Альянсі не оголосили. Крім того, США дали Росії останній шанс зберегти договір про РСМД.

Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

На зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО, яке відбулося у вівторок, 4 грудня, в Брюсселі, Керченська криза повинна була стати центральним питанням. Перше робоче засідання в рамках зустрічі урядовці 29 країн Альянсу провели разом з главами МЗС України Павлом Клімкіним і Грузії Давідом Залкаліані.

Керченська криза - у центрі уваги

Під час прибуття до штаб-квартири НАТО міністри, наприклад глава МЗС Канади Христя Фріланд, говорили насамперед про Керченську кризу. А данський міністр Андерс Самуельсен заявив, що дуже хотів би допомогти Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) перед засіданням також говорив лише про ситуацію в Азовському морі. Він підтвердив заяву України про розблокування Керченської протоки. "Це хороший крок, і так має залишатися і надалі", - додав він. Вільне судноплавство та звільнення Росією захоплених українських моряків Маас назвав "передумовами для подальшої деескалації".

Як повідомив німецький урядовець, Німеччина та Франція в рамках "нормандського формату" "спробували вплинути на обидві сторони, і ми будемо й надалі все робити, аби цей конфлікт не перетворився на важку кризу". Він наголосив, що це можливо здійснити лише політичним шляхом.

Через блокування Угорщиною засідання Комісії Україна-НАТО на цьому засіданні довелося повторити хід, який уже випробували на саміті Альянсу в липні: спеціальний формат за участі всіх країн НАТО, а також України та Грузії. А сам глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час прибуття на засідання, на відміну від своїх колег, Україну підкреслено не згадав. "Сьогодні ми зосередимося на відносинах з Грузією. Наше запитання є легітимним - чого ми ще чекаємо від Грузії (...) Ми повинні запросити Грузію до НАТО, тобто запустити План дій про членство для неї", - заявив Сіярто.

Кораблі НАТО в Азовському морі?

Після захоплення Росією трьох українських військових суден, які намагалися пройти Керченською протокою до Азовського моря, президент України Петро Порошенко висловив надію, що держави НАТО розмістять у Азовському морі свої військові судна. Утім, коли Альянс просили прокоментувати цю заяву, як його прес-служба, так і генсек Єнс Столтенберг говорили лише про Чорне море, уникаючи навіть згадки про присутність у Азовському морі.

На прес-конференції після зустрічі міністрів країн НАТО з представниками України і Грузії Столтенберг знову розповів про збільшення присутності військових кораблів НАТО у Чорному морі - до 120 днів цього року порівняно з 80 днями минулого року, про патрулювання неба над Чорним морем і про розміщення багатонаціональної бригади Альянсу в Румунії. Журналістів це не переконало і вони поцікавилися, чи не доводить остання ескалація, що цього недостатньо. "Присутність НАТО у Чорному морі змінює ситуацію", - запевнив у відповідь Столтенберг. Яким чином, він не уточнив. Але пообіцяв, що НАТО слідкуватиме за розвитком ситуації: "І, виходячи з наших оцінок, ми будемо вирішувати щодо нашої присутності в регіоні".

Глава МЗС України Павло Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін

Зі свого боку, Павло Клімкін повідомив у відповідь на запитання DW, що порушував питання присутності НАТО у регіоні Чорного моря. Азовське море він окремо теж не виділив. "Така присутність (у Чорному морі. - Ред.) буде посилена", - запевнив він, додавши, що про це стане відомо найближчим часом. Коли саме і які це будуть держави НАТО, він не уточнив, пояснивши, що робити відповідні заяви є справою країн, які братимуть у цьому участь.

Клімкін також повідомив, що Україна хоче від НАТО "комплексної відповіді" на дії РФ у Чорному та Азовському морях, а також Керченській протоці. За його словами, на засіданні обговорили "багато конкретних речей" для формування такої відповіді, але розкривати її елементи український міністр відмовився, пославшись на конфіденційність переговорів.

Головний меседж - сама зустріч

Павло Клімкін назвав переговори "натхненною зустріччю". "Я давно не чув такої підтримки від союзників (держав-членів НАТО. - Ред.)", - зазначив він.

Тоді як у НАТО не оголосили жодних конкретних дій у відповідь на Керченську кризу, до чого закликали зокрема і євродепутати, в Альянсі намагалися наголосити, наскільки ця тема є важливою. Зустріч з Клімкіним і Залкаліані була першою. Чиновники Альянсу провели окремі брифінги для журналістів з відносин НАТО як з Україною, так і Росією. І Клімкін дав свою прес-конференцію не в одній із зал для брифінгів, а у центральній залі, де виступає генсек Альянсу. На важливість спробував вказати і Столтенберг, коли зауважив: "Ця зустріч як така була важливим сигналом Росії".

Договір щодо ракет середньої і малої дальності

Але у підсумку все затьмарила інша тема - Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), укладений між Вашингтоном і Москвою у 1987 році. США та НАТО вже протягом певного часу звинувачують Росії в його порушенні розробкою і розгортанням ракетної системи 9М729. Минулої зими Москва визнала існування цієї ракети, але заявляє про її відповідність договору.

Восени президент США Дональд Трамп заявив, що його країна вийде з ДРСМД через дії Росії. Однак це не було формальним оголошенням. За кілька днів до засідання міністрів НАТО були повідомлення, що держсекретар Майк Помпео може оголосити про вихід з ДРСМД 4 грудня. Але під час виступу вранці у Брюсселі в Німецькому фонді Маршалла жодних гучних заяв він не зробив, і журналісти в прес-центрі НАТО дещо заспокоїлися.

Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео

Утім, вже ввечері на своїй підсумковій прес-конференції Помпео голосну заяву таки зробив: "США оголошують сьогодні, що Росія грубо порушує договір, і як відповідь на це ми призупинимо наші зобов'язання через 60 днів, якщо Росія не повернеться до повного виконання (договору. - Ред.), яке можна було би підтвердити".

Держсекретар США не бачить сенсу для своєї країни залишатися стороною договору, якщо інша сторона його не виконує. "Тоді це не договір, а обмеження, накладені самим на себе", - зазначив він. Після заяви Помпео залишилося незрозумілим, що саме відбудеться за 60 днів. "Протягом цих 60 днів ми все ще не тестуватимемо, розроблятимемо чи розміщуватимемо жодних систем, і ми подивимося, що відбудеться протягом 60-денного періоду", - уточнив Помпео.

DW.COM

Підкомітет Європарламенту з оборони провів слухання щодо Керченської кризи. В ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. А поки судноплавство протокою лишається заблокованим. (04.12.2018)

Вашингтон надав Москві два місяці для повернення до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, заявив держсекретар США Майк Помпео. НАТО також офіційно звинуватив Росію у невиконанні угоди. (04.12.2018)

Росії дали останній шанс

Єнс Столтенберг назвав ці 60 днів останнім шансом для Росії повернутися до виконання ДРСМД. "Але ми також повинні почати готуватися до світу без договору", - додав він. Водночас генсек відмовився говорити про те, як Альянс міг би реагувати на ситуацію, що склалася.

Натомість Гайко Маас назвав "великим успіхом", що США надали Росії 60 днів, а не розірвали угоду вже зараз. Досягнути цього вдалося, за його словами, "у багатьох переговорах". Він висловив надію, що Росія скористається цим останнім шансом, але і визнав, що це буде непросто. "Ми не хочемо жодної нової гонки озброєнь у Європі, і тим більше жодної нової гонки ядерних озброєнь", - підсумував німецький міністр.

Дивитись відео 02:36
Now live
02:36 хв

Конфлікт в Азовському морі: настрої з російського боку Керченського мосту (04.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Конфлікт в Азовському морі: настрої з російського боку Керченського мосту (04.12.2018)  

Також за темою

Russland Ukraine Krim Konflikt

Керченська криза: як євродепутати вимагали дій від ЄС і НАТО 04.12.2018

Підкомітет Європарламенту з оборони провів слухання щодо Керченської кризи. В ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. А поки судноплавство протокою лишається заблокованим.

Russland Konflikt Krim Ukraine | Ukrainische Schiffe im Hafen von Kerch

Керченська криза: євродепутати хочуть реакції ЄС не лише на словах 27.11.2018

Низка євродепутатів хоче провести позачергове обговорення ескалації в Азовському морі. Для них також важливо, щоб запровадження воєнного стану в Україні не перешкодило проведенню виборів президента.

Ukraine Mariupol Hafen

Омелян: Росія частково розблокувала українські порти на Азовському морі 04.12.2018

Кораблі знову проходять Керченською протокою до портів Маріуполя і Бердянська на Азовському морі, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Реклама

Докладно

Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

НАТО і Керченська криза: сигнал Росії, але без конкретики

На засіданні глав МЗС країн НАТО першою темою була Керченська криза. Утім, про жодні конкретні дії не оголосили.  

Нафтопереробний завод у Катарі

Що буде з ОПЕК після виходу Катару?

Експерти очікують підвищеної активності Саудівської Аравії, а також РФ і США. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  