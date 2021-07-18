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Золоте

Золоте - українське місто в Луганській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Золоте".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сепаратисти блокують роботу КПВВ - ООС

Сепаратисти блокують роботу КПВВ - ООС 18.07.2021

Проросійські сепартисти повністю заблокували коридори через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Щоденно з їхнього боку працює лише КПВВ "Станиця Луганська", повідомили в Об'єднаних силах.

Чому ДНР та ЛНР ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео)

Чому "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців, посилаючись на пандемію (відео) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів. Бойовики пояснюють це ситуацією з коронавірусом в Україні. Правозахисники ж переконані: справжня мета - ізолювати українців.

Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021) 28.04.2021

Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
Золоте місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку

"Золоте" місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку 10.04.2021

Археологи розкопали в Єгипті місто, вік якого - близько трьох тисяч років. Знахідку вже назвали одним з набільших археологічних відкриттів.
Українська делегація в ТКГ пропонує почати гуманітарне розмінування на Донбасі

Українська делегація в ТКГ пропонує почати гуманітарне розмінування на Донбасі 18.03.2021

Українська делегація пропонує почати процес "гуманітарного розмінування" перед Великоднем. А також розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте".
Як Nexta викривав Лукашенка

Як Nexta викривав Лукашенка 11.03.2021

Фільм "Золоте дно" про спосіб життя Лукашенка б'є рекорди за переглядами. Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило розповів DW, як працювали над фільмом і коли чекати продовження.
Білоруська опозиція показала фільм-розслідування про статки Лукашенка

Білоруська опозиція показала фільм-розслідування про статки Лукашенка 09.03.2021

Фільм "Золоте дно" присвячений "дорогій нерухомості" і "власним авто- і авіапарку" Олександра Лукашенка, розповіли його автори. Утім, Лукашенко заперечує наявність у себе "палацу".
Берлін і Париж закликали Москву вплинути на ОРДЛО для відкриття КПВВ

Берлін і Париж закликали Москву вплинути на ОРДЛО для відкриття КПВВ 13.11.2020

Російську сторону закликають вплинути на владу самопроголошених "республік" у Донецькій та Луганській областях, щоб розблокувати роботу двох КПВВ на Донбасі.

Робота КПВВ на Донбасі блокується з боку самопроголошених республік

Робота КПВВ на Донбасі блокується з боку самопроголошених республік 10.11.2020

Україна відкрила вранці 10 листопада усі КПВВ на лінії розмежування на Донбасі. Утім з іншого боку робота пунктів пропуску блокується і людей не пропускають.
Всі КПВВ на Донбасі відновлять роботу з 10 листопада

Всі КПВВ на Донбасі відновлять роботу з 10 листопада 09.11.2020

Через лінію розмежування на Донбасі відновлять пропуск осіб і транспортних засобів.

ТКГ домовилася про відкриття на Донбасі двох КПВВ

ТКГ домовилася про відкриття на Донбасі двох КПВВ 28.10.2020

Тристороння контактна група на черговому засіданні домовилися про відкриття невдовзі КПВВ "Золоте" та "Щастя".

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео)

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?

Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?

ЄС похвалив Україну за конструктивний підхід у Петрівському та Золотому

ЄС похвалив Україну за "конструктивний підхід" у Петрівському та Золотому 12.11.2019

Розведення сил у Петрівському, Золотому та Станиці Луганській у ЄС вважають обнадійливими сигналами. Речниця ЄС закликала Росію вплинути на сепаратистів на Донбасі для виконання мінських угод.
В Станиці Луганській тепер Швейцарія - Зеленський

В Станиці Луганській тепер "Швейцарія" - Зеленський 07.11.2019

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розведення сил у Станиці Луганській на КПВВ створено "Швейцарію", а у місцях, де війська розведені - "немає вогню".
Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (відео)

Розведення військ у Золотому: жовтий режим, сіра зона та надія на мир (відео) 06.11.2019

На невеликій ділянці фронту поблизу Золотого на Луганщині після трьох років невдалих спроб вдалося розвести сили української армії і сепаратистів. Як живе і на що сподівається Золоте після розведення - у репортажі DW.
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