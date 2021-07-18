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Золоте - українське місто в Луганській області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Золоте".
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Влада самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" блокує роботу більшості пропускних пунктів на лінії розмежування. Бойовики пояснюють обмеження складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані: їхня справжня мета - ізолювати українців на окупованих територіях.
Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?
На невеликій ділянці фронту поблизу Золотого на Луганщині після трьох років невдалих спроб вдалося розвести сили української армії і сепаратистів. Як живе і на що сподівається Золоте після розведення - у репортажі DW.