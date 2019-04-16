Зеленський ще не визначився з дебатами на "Суспільному"

Центральна виборча Комісія (ЦВК) просить представників кандидата в президента Володимира Зеленського остаточно визначитися з часом проведення теледебатів 19 квітня. У середу, 17 квітня, у Центрвиборчкомі попросили представника Володимира Зеленського в ЦВК Сергія Кальченка надати письмову відповідь про те, чи виступає Зеленський проти перенесення часу проведення теледебатів на "Суспільному" з 20:00 на 21:00 19 квітня.

Про це заявила членкиня комісії Тетяна Юзькова на засіданні ЦВК. "Хочу ще раз звернутися до шановного уповноваженого кандидата на посаду президента України пана Кальченка та попросити його в письмовому вигляді на завтра до 10:00 надати відповідь, чи виступає кандидат на посаду президента пан Зеленський проти перенесення часу теледебатів, які планується провести на Суспільному телебаченні, з 20:00 на 21:00", - сказала Юзькова, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук уточнила, що йдеться про те, щоб дебати на "Суспільному" були перенесені з 20:00-21:00 на 21:00-22:00 п'ятниці 19 квітня.

Вона також повідомила, що 18 квітня о 12:00 ЦВК проведе нараду для вирішення питання щодо звернення Руслана Князевича - представника штабу кандидата Петра Порошенка. Йдеться про внесення змін до порядку проведення дебатів кандидатів у президенти, щоб Порошенко 19 квітня мав можливість побувати на дебатах і в студії Суспільного ТБ, і на Національному спорткомплексі "Олімпійський".

Сліпачук наголосила, що це питання буде вирішено відповідно до закону, Конституції та тих норм, які ухвалила безпосередньо сама ЦВК.

Як повідомлялось, раніше у штабі Порошенка відгукнулись на пропозицію опонентів про проведення передвиборних дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Штаб Порошенка однак визначив час дебатів з 16-ї до 18-ї години, щоб потім взяти участь у дебатах у студії Суспільного телебачення. На це у штабі Зеленського відповіли, що у запропонований для стадіону час "ще не завершиться робочий день, тому не всі бажаючі зможуть дістатись стадіону", тож запропонували розпочати там дебати о 19:00.

Одна з постанов ЦВК передбачає обов'язкове проведення дебатів кандидатів перед другим туром виборів у студії Суспільного телебачення.

Голосування у другому турі президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. За результатами першого туру виборів висунутого партією "Слуга народу" коміка Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, самовисуванця Порошенка, який є чинним президентом, - 15,95 відсотка.