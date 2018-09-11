Зеленський: Членство України в ЄС і НАТО - пріоритет у зовнішній політиці

Президент України Володимир Зеленський назвав головним пріоритетом своєї зовнішньої політики вступ країни до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це він заявив під час прес-конференції з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі організації в Брюсселі у вівторок, 4 червня, повідомляє кореспондент DW.

"Стратегічний курс України на досягнення повноцінного членства в ЄС і НАТО, як це закріплено в Конституції України, залишається незмінним", - зазначив Зеленський. Прогрес країни щодо європейських стандартів життя та безпеки він назвав вимогою українського суспільства.

На запитання, наскільки далека Україна від членства, президент відповів: "Як ми далеко від цього, залежить не тільки від України. Але ми будемо робити все, аби наблизити цей час. Бо НАТО - це, перш за все, безпека, безпека країни та певний рівень підготовки військових, а також умови для українських військових".

Столтенберг своєю чергою зазначив, що НАТО залишається вірним своїй політиці "відкритих дверей". "І ми також вірні дуже важливому та фундаментальному принципу, що кожна держава має суверенне право сама визначати свій шлях. Це, звісно, стосується й України", - додав генсек. Він наголосив, що питання членства стосується лише самої країни, яка прагне до цього, та 29 держав-членів НАТО, і жодна інша країна не має права втручатися або накладати вето на процес вступу.

Нагадаємо, Зеленський свій перший закордонний візит здійснює до Брюсселя 4-5 червня. Його він присвятив зустрічам з керівництвом ЄС і НАТО.

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