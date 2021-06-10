 Зеленський хоче почути ″так″ чи ″ні″ від Байдена щодо ПДЧ в НАТО для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2021

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Новини

Зеленський хоче почути "так" чи "ні" від Байдена щодо ПДЧ в НАТО для України

Зеленський хоче почути чітке "так" чи "ні" від Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, 14 червня, у спільному інтерв'ю агенціям Reuters, Associated Press та Agence France-Presse, що хоче почути чітке "так" чи "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України.

Зеленський також заявив, що більшість російських військ все ще перебувають на кордоні з Україною і їх так і не передислокували назад. 

Крім того, Зеленський заявив, що Україна щодня доводить, що готова вступити до НАТО, і звинуватив Москву у затягуванні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми ведемо війну. Це доказ того, що ми готові вступити (до НАТО). Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн ЄС", - цитує Зеленського агентство AFP.

Нагадаємо, цього дня президенти та прем'єри держав НАТО розпочали свій саміт у Брюсселі, де вони обговорюють, серед іншого, співпрацю з Україною, а також виклики, які становлять Росія та Китай.

"Ми говоритимемо про ситуацію в Україні, де ми, звісно, бачимо великі виклики. А також про співпрацю НАТО з такими країнами, як Грузія та Україна", - заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), прибувши на саміт.

При цьому на це засідання не запросили жодну з країн-партнерів, в тому числі і представників України. Це - перший саміт НАТО за участю президента США Джо Байдена, тож в Альянсі хочуть узгодити свою майбутню політику з урахуванням нової позиції Вашингтона.

Очікується, що цей саміт розгляне ініціативу Єнса Столтенберга "НАТО-2030" та дасть завдання підготувати нову стратегічну концепцію Альянсу на поточне десятиліття.

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