Зеленський: Україна отримає мільйон "швидких" тестів на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 21 березня в Україні з'явиться мільйон "швидких" тестів на виявлення коронавірусу.

"Чого не вистачає і про що ми домовилися – це "швидкі" тести. Це те, чого зараз дійсно потребує не тільки Україна, але і будь-яка європейська країна", - сказав президент в понеділок, 16 березня, в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський сказав, що Україна домовились з Китаєм про доставку цих тестів. "Вдячні окремо Джеку Ма (засновнику китайської компанії Alibaba Group. - Ред.), він нам допоміг, профінансував 80 мільйонів доларів, завдяки йому і завдяки пану Ярославському (власнику української групи DCH Олександру Ярославському. - Ред.) в суботу ми очікуємо вже прибуття цих "швидких" тестів в Україну. і це буде десь на мільйон чоловік", - уточнив президент України.

Зеленський наголосив, що всі ці тести будуть направлені до лікарень. При цьому він вказав, що для таких категорій людей, як наприклад українські військові, яких не можна ізолювати, тести відправлять на передову.

Зеленський закликав бізнесменів допомогти Україні

За словами Зеленського, він закликав великий бізнес фінансово допомогти своїй країні, яка його довгі роки "годувала".

"Нам терміново потрібні 500 "швидких". Це та кількість, якої не вистачає для наших лікарень. Ми говорили про певні засоби (...) Чесно скажу, я говорив з ними відверто, що ця країна їх довгі роки годувала, - настав час вам (великим бізнесменам. - Ред.) допомогти країні", - сказав президент.

Крім того, Зеленський анонсував створення окремого фонду. "Нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів приблизно, в першу чергу, 12-13 мільярдів гривень. Нам потрібна їхня допомога", - зазначив Зеленський.

Великі підприємства перевозитимуть своїх співробітників

Президент України зазначив, що великий бізнес сам організовуватиме перевезення своїх працівників на підприємства. "У мене сьогодні відбулася перша нарада з великим бізнесом, тому що у них великі підприємства не тільки в Києві, а й у всій Україні, що вони робитимуть окремі маршрутки, автобуси, щоб їхні працівники могли доїхати на роботу", - запевнив Зеленський.

Президент порадив молоді "зайнятися боротьбою з демографічною кризою"

Також Зеленський порадив українцям у період загрози коронавірусу залишатися вдома, присвятити час сім'ї, саморозвитку, а молоді запропонував "зайнятися боротьбою з демографічною кризою".

"Я всім раджу залишатися вдома - це правда. Якщо ви це можете, якимось чином залишатися вдома - це найкращий вихід із цієї ситуації, бути вдома. Якщо ви відчуваєте, що у вас температура, будь ласка, телефонуйте терміново до лікаря ", - запропонував він.

Президент порадив вдома читати книжки, дивитися кіно, а також пожартував, що "ніхто не відміняв демографічної кризи в Україні, боротьбою з якою може зайнятися молодь". "Я думаю, що настав час боротися і з цією кризою", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, уряд України заборонив з 18 березня міжміські та міжобласні перевезення пасажирів через коронавірус. З 17 березня не працюватиме метро. Також заборонено проведення масових заходів, у яких бере участь понад 10 людей.

За останніми даними, в Україні зафіксовано сім випадків зараження коронавірусом. Перший пацієнт, в якого виявили коронавірус, одужав. Ще одна інфікована особа померла.

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