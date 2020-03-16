У Києві зафіксовано два випадки зараження коронавірусом

У Києві в понеділок, 16 березня, лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України на своїй сторінці у соціальній Facebook. Пацієнти ізольовані, їм надають симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

На даний момент в Україні зафіксовано вже сім підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них один - летальний (у літньої жінки з Житомирщини). Натомість тест на коронавірус у першого пацієнта в Україні, в якого виявили зараження, дав негативний результат - пацієнт одужав.

Як повідомлялося, через загрозу поширення коронавірусної інфекції президент України Володимир Зеленський запропонував вжити низку жорстких заходів. Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців, опублікованому 16 березня.

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Зокрема, планується заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, фітнес-центрам, ресторанам, кафе, іншим закладам харчування. Також планується заборонити залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення, заборонити роботу метрополітенів.

В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме - в Чернівецькій та Житомирській областях пропонується запровадити режим надзвичайної ситуації.

13 березня стало відомо про припинення Україною пасажирського сполучення з іншими державами. В Україну з 16 березня за деякими винятками зможуть в'їхати лише громадяни країни та власники дозволів на проживання. Ці обмеження діятимуть щонайменше два тижні.

Дивитись відео 06:15 Поділитись Українські школи на карантині через коронавірус: що робити батькам і школярам (12.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZJwO Українські школи на карантині через коронавірус: що робити батькам і школярам (12.03.2020)

Обмеження в Києві

Київська міська влада посилила обмежувальні заходи задля убезпечення мешканців і упередження ситуації з можливим поширенням коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19.

З 17 березня у Києві максимально обмежують проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масової участі громадян. Також обмежується робота закладів громадського харчування. Так, не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Не працюватимуть магазини і торговельні центри за винятком продуктових та господарських магазинів та аптек.

Про закриття з 16 березня усіх закладів торгівлі, крім продуктових магазинів та аптек, повідомили у Одесі та Львові.