Зеленський про евакуацію з Уханю: Вжито безпрецедентних заходів безпеки

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна вжила безпрецедентних заходів безпеки під час евакуації громадян України та інших держав з китайського міста Ухань. Про це Зеленський повідомив у четвер, 20 лютого, в своєму Telegram-каналі. За словами Зеленського, мета вжитих заходів - гарантувати, що коронавірус не потрапить до України.

"Заходи безпеки - безпрецедентні. Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була дещо підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані", - написав Зеленський, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах (селище в Полтавській області. - Ред.). Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки", - додав президент.

Заклик до людяності

Зеленський зазначив, що бактеріологічної небезпеки немає, але є інша проблема - "небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми - українці".

"Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії. Коли Франція евакуювала людей з Уханю й їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров'я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханю сів на дозаправку й доправив громадянина Казахстану, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома", - зазначив він.

Зеленський вважає, що спроби окремих людей в Україні перекривати траси, блокувати шпиталі, не пускати громадян України до їхньої рідної країни показують "далеко не кращу сторону нашого характеру". "Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів - люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони - майже як діти", - додав він.

Сутички у Нових Санжарах

Раніше в четвер в селищі Нові Санжари група місцевих жителів під час проведення акції заблокувала дорогу міжрегіонального значення. При спробі поліцейських розблокувати проїжджу частину деякі учасники акції чинили опір, виникла коротка сутичка, передають "Українські новини". З метою припинення правопорушення працівники поліції встановили понад 10 найбільш агресивно налаштованих людей, роз'яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій і провели превентивні бесіди.

До Нових Санжар прибув голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Літак сів у Харкові

Тим часом літак з евакуйованими громадянами України та іноземцями вилетів з аеропорту "Бориспіль", де його дозаправили, й сів у аеропорту Харкова. Як повідомлялося, на борту судна 48 українців та більше 20 іноземців.