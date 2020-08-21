 Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.07.2021

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Економіка

Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур (відео)

Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", не кінець. У жовтні запрацює закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І як нині карають порушників?

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Їдеш на перевантаженій фурі - плати штраф. За рік дії закону про габаритно-ваговий контроль з порушників стягнули понад 120-ть мільйонів гривень. Проте війні з далекобійниками, яку рік тому оголосив президент Зеленський, назвавши порушників вагових норм "засранцями", ще далеко не кінець. За оцінками "Укртрансбезпеки", позитивні наслідки у вигляді зменшення кількості порушень є,  але разом з тим кожна четверта фура на українських дорогах усе ще перевантажена. Далекобійники вважають винними в цьому не лише водіїв вантажівок, а й інспекторів "Укртрансбезпеки". Дивіться репортаж DW:

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Автомобілі на кордоні України та Польщі

Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур

У жовтні запрацює закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І як нині карають порушників?  

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