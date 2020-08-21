Зеленський проти далекобійників: посилення контролю фур (відео)

Їдеш на перевантаженій фурі - плати штраф. За рік дії закону про габаритно-ваговий контроль з порушників стягнули понад 120-ть мільйонів гривень. Проте війні з далекобійниками, яку рік тому оголосив президент Зеленський, назвавши порушників вагових норм "засранцями", ще далеко не кінець. За оцінками "Укртрансбезпеки", позитивні наслідки у вигляді зменшення кількості порушень є, але разом з тим кожна четверта фура на українських дорогах усе ще перевантажена. Далекобійники вважають винними в цьому не лише водіїв вантажівок, а й інспекторів "Укртрансбезпеки". Дивіться репортаж DW: