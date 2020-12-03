 Верховна Рада посилює габаритно-ваговий контроль на дорогах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2021

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Новини

Верховна Рада посилює габаритно-ваговий контроль на дорогах

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що має дозволити автофіксацію габаритно-вагових порушень на дорогах України. За перевищення норм передбачається штраф до 51 тисячі гривень.

Припарковані вантажівки

Верховна Рада хоче посилення контролю за вагою вантажівок на дорогах

Верховна Рада у четвер, 3 червня, підтримала законопроєкт, який законодавчо закріплює можливість автоматичної фіксації порушень, пов'язаних з відсутністю документів у разі перевищення вагових або габаритних обмежень на дорогах. Ухвалення відповідного законопроєкту №3742 у другому читанні та в цілому підтримали 280 народних депутатів, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Закон запроваджує адміністративну відповідальність за правопорушення, зафіксовані фото- та кінозйомкою, на відеозаписі, зокрема зафіксовані в автоматичному режимі.

Крім того, передбачений штраф за перевезення пасажирів та вантажів Україною без необхідних документів. Його сума складає від 100 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (1,7 тисяч гривень) до 1 тисячі мінімумів (17 тисяч гривень)  Для міжнародних перевезень сума штрафу - 34 тисячі гривень. За перевищення габаритно-вагових норм від 5 до понад 30 відсотків передбачений штраф від 8500 до 51000 гривень.

Закон також надає Державній службі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") можливість стягувати в судовому порядку плату за проїзд дорогами транспортних засобів, параметри яких порушують встановлені норми. Крім того, Укртрансбезпеці дозволяється супроводжувати транспортний засіб, який має ознаки порушення норм ваги, до найближчого місця зважування (на відстані не більш ніж 50 кілометрів) для зважування, а також забороняти подальший рух такого транспорту.

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