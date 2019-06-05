Зеленський прибув з візитом до Франції

У французькій столиці відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном. Потім Зеленський відлетить до ФРН.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом. Програма візиту на понеділок, 17 червня, передбачає відвідини українським президентом відкритого торік найбільшого в світі кампусу стартапів "Станція Ф" (Station F), передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Вже в другій половині дня в Єлисейському палаці запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, після чого відбудеться спільна прес-конференція обох голів держав.
Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції.
Вже ввечері український президент відлетить до Німеччини, де наступного дня відбудеться його офіційний візит до ФРН.
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