 Зеленський прибув з візитом до Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

Зеленський прибув з візитом до Франції

У французькій столиці відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном. Потім Зеленський відлетить до ФРН.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом. Програма візиту на понеділок, 17 червня, передбачає відвідини українським президентом відкритого торік найбільшого в світі кампусу стартапів "Станція Ф" (Station F), передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Вже в другій половині дня в Єлисейському палаці запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, після чого відбудеться спільна прес-конференція обох голів держав.

Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції.

Вже ввечері український президент відлетить до Німеччини, де наступного дня відбудеться його офіційний візит до ФРН.

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