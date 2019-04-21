 Меркель провела телефонну розмову із Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2019

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Новини

Меркель провела телефонну розмову із Зеленським

У розмові з Володимиром Зеленським Анґела Меркель пообіцяла й далі активно підтримувати Україну на шляху реформ.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (на архівному фото) привітала Зеленського з перемогою

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 23 квітня, провела телефонну розмову із Володимиром Зеленським, який переміг на виборах президента України. Як зазначила заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), Меркель привітала Зеленського та вказала, що "результат демократичних виборів надає йому потужний мандат", йдеться у повідомленні про розмову на сайті німецької канцлерки.

Співрозмовники високо оцінили тісні відносини між двома державами. Зеленський також подякував за підтримку України з боку ФРН та заявив про зацікавленість у прогресі в рамках "нормандського формату".

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"Канцлерка підкреслила, що уряд Німеччини і в майбутньому активно підтримуватиме Україну на шляху реформ та в у її праві на суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила Деммер. За її словами, Меркель запросила Зеленського до Берліні, співрозмовники домовилися підтримувати тісний контакт.

Нагадаємо, канцлерка у вітальній телеграмі Володимиру Зеленському напередодні канцлерка нагадала про істотне пожвавлення двосторонніх відносин між ФРН та Україною за останні роки та наголосила, що їй небайдужі такі питання, як стабілізація ситуації в Україні, мирне вирішення конфлікту на Донбасі. Крім того, вона вказала на важливість проведення основоположних реформ у таких сферах, як децентралізація, а також наголосила на потребі боротьби з корупцією.

Після першого туру президентських виборів Анґела Меркель провела в Берліні зустріч з чинним президентом України Петром Порошенком. Цей крок розкритикували представники Соціал-демократичної партії Німеччини. 

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За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019)

 

 

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За підтримкою: Порошенко у Берліні, Зеленський у Парижі (12.04.2019)  

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