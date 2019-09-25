Зеленський пояснив свою критику Євросоюзу у розмові з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою критику у бік європейських країн, яка пролунала під час його телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом. Він зазначив, що вдячний лідерам країн Євросоюзу за допомогу Україні. "Я за кожне своє слово відповідаю. Я багато разів дякував, дякую і зараз на зустрічі з президентом Трампом сказав, що вдячний за будь-яку допомогу Україні від наших європейських лідерів, від пані Меркель, від пана Макрона, і від інших", - сказав він журналістам на брифінгу в Нью-Йорку у середу, 25 вересня, після своєї зустрічі з Дональдом Трампом, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас він вважає справедливою критику, що прозвучала на їхню адресу під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. "Розмова з Трампом відбувається в дуже складний період, коли Росію повернули в ПАРЄ, санкції не чинили такий сильний тиск на будівництво "Північного потоку-2", і я говорив про це з усіма лідерами, про яких я згадував під час цієї розмови, або про яких я не згадував", - сказав український президент.

Зеленський вказав, що, наприклад, рішення про повернення РФ в ПАРЄ приймалося ще за попереднього президента. "Воно було прийнято європейськими країнами ще десь, мені здається, в кінці зими", - зазначив він. Також український президент підкреслив, що не хоче ні про кого говорити погано, і всім, хто допомагає Україні, він вдячний.

"Але я сказав правду, тому що "Північний потік-2" для нас велика загроза енергетичній безпеці. Тому що ми можемо втратити з вами транзитні гроші, близько трьох мільярдів доларів. І, на мою думку, "Північний потік" - це таке собі поступове зняття санкцій. Це моє особисте бачення, і я про нього відверто кажу. А за все інше велика подяка", - пояснив він.

Допомога Україні

Нагадаємо, що з початку конфлікту на Сході України Німеччина надала Києву фінансову допомогу розміром майже 1,4 мільярда євро, повідомила в четвер, 26 вересня, інформаційна агенція dpa з посиланням на дані уряду ФРН. У Брюсселі, своєю чергою, заявили про значну підтримку, яка була надана Україні. Зокрема, з 2014 року Євросоюз і європейські фінансові інститути спрямували понад 15 мільярдів євро у вигляді грантів і позик для підтримки процесу реформ в Україні з чіткими умовами для подальшого прогресу, йдеться у повідомленні зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненому 24 вересня.

Як стало відомо з оприлюдненої Білим домом стенограми телефонної розмови Зеленського з Трампом, лідери двох держав обговорювали допомогу Україні. "Я розмовляв з (канцлеркою ФРН - Ред.) Анґелою Меркель і зустрічався з нею. Я також розмовляв і зустрічався з (президентом Франції - Ред.) Еммануелем Макроном. Я сказав їм, що вони не роблять так багато, як слід було б, в питанні санкцій. Вони не забезпечують дотримання санкцій. Вони недостатньо допомагають Україні", - наголосив Зеленський під час розмови.

Він також додав, що технічно США є ближчим партнером для України, ніж Європейський Союз, та подякував Трампу за те, що Вашингтон багато робить для Києва.