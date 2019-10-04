Зеленський: Поки що у Раді демократія, але тільки поки що

Президент України Володимир Зеленський допустив відставку деяких членів чинного Кабінету міністрів України до кінця поточного року та пообіцяв дійти "серйозних висновків" щодо того, як народні депутати з фракції "Слуга народу" дотримуються партійної дисцпиліни під час голосувань у Верховній Раді. Про це він сказав у четвер, 7 листопада, у відео, опублікованому на офіційній сторінці Зеленського у Facebook.

"Якщо вони (урядовці -Ред.) не впораються - чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе - з тим будемо прощатися", - наголосив Зеленський, перебуваючи за кермом автомобіля Tesla, в якому його знімали для відео, розміщеного у соціальних мережах.

Зеленський також додав, що "молодому уряду дуже складно" через критику, яка лунає на адресу кабміну у соціальних мережах та "інших інтернет-сайтах".

Чистки у Раді?

Український президент також заявив, що наприкінці року на народних депутатів фракції "Слуга народу" очікують "серйозні висновки" щодо дотримання ними партійної дисципліни під час голосувань у Верховній Раді.

"Кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству. І не всі законопроєкти популярні - не просто так же їх не ухвалювали депутати Верховної Ради протягом 30 років", - сказав президент і додав, що він особисто слідкує за статистикою голосувань.

"Тому поки що у нас у Верховній Раді демократія, але - поки що", - додав він.

Крім того, на відео Зеленський заявив, що після розведення сил у Станиці Луганській на КПВВ створено "Швейцарію", а у місцях, де війська розведені - "немає вогню".

Нагадаємо, у жовтні народні депутати від "Слуги народу" через підозри у корупції проходили тести на детекторі брехні, ініційовані Зеленським.