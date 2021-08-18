Зеленський очікує від візиту Меркель гарантій для України

Президент України Володимир Зеленський очікує від візиту канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) до Києва гарантій для його країни в суперечці щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, витяги з якого опубліковані в суботу, 21 серпня.

Як приклад таких гарантій Володимир Зеленський назвав можливу обіцянку транспортувати через Україну якийсь мінімальний обсяг газу. "Я сподіваюся, що Меркель досягне певної угоди з Путіним, перш ніж вона прибуде до Києва", - зазначив український президент. Меркель прилітає до Києва в неділю, 22 серпня, а в п'ятницю, 20 серпня, вона зустрілася в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Свої відносини з канцлеркою Німеччини Зеленський охарактеризував як прагматичні. "Мене більше цікавлять результати, що піддаються обліку, нехай і в обмеженій кількості. Я не очікую, що канцлерка приїде до Києва з подарунками", - підкреслив український президент.

Крім "Північного потоку-2", Зеленський та Меркель обговорять у Києві ситуацію на Донбасі. Під час візиту до Москви 20 серпня канцлерка наголосила на важливості "нормандського формату" для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, вона обговорила з Путіним можливість проведення чергової зустрічі на високому рівні у "нормандському форматі", коли сторони дійдуть згоди щодо її порядку денного. Вона додала, що під час свого візиту до Києва цієї неділі, 22 серпня, вона виступатиме за створення такого порядку денного.