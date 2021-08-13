Зеленський розповів про очікування від візиту Меркель

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для його країни. Про це він сказав у інтерв'ю журналістам видань Washington Post, Liberation, "Новое время", "Новая газета" та редакційної групи Funke. Фрагмент інтерв'ю у четвер, 19 серпня, оприлюднено на сайті президента України.

"Я не очікую, що канцлерка приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Анґела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС", - зазначив президент.

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Володимир Зеленський зауважив, що Анґела Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями. "Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлерка просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м'яко", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Меркель відвідає 20 серпня Москву. Вона планує обговорити з Володимиром Путіним ситуацію в Афганістані, Україні та Білорусі. А 22 серпня німецька канцлерка зустрінеться в Києві із Зеленським.