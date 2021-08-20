Меркель і Путін обговорили Україну, Навального і Афганістан

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 20 серпня, на пресконференції після зустрічі в Москві з російським президентом Володимиром Путіним наголосила на важливості "нормандського формату" для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Нормандський формат - єдиний політичний формат, який є у нашому розпорядженні для того, щоб обговорювати конфліктні теми. У цьому процесі спостерігається стагнація, й на жаль, українські солдати продовжують гинути на лінії розмежування. І я виступаю за те, щоб зробити усе, щоб досягти пожвавлення (процесу мирного врегулювання на Донбасі. - Ред.)", - заявила Меркель.

Меркель також висловила намір запобігти тому, щоб мінський процес зайшов у безвихідь. За її словами, вона обговорила з Путіним можливість проведення чергової зустрічі на високому рівні у "нормандському форматі", коли сторони дійдуть згоди щодо її порядку денного. Вона додала, що під час свого візиту до Києва цієї неділі, 22 серпня, вона виступатиме за створення такого порядку денного. "Оскільки кожен маленький крок вперед може стати важливим. Але нам потрібно ще дуже багато чого зробити, й існують розчарування різного характеру", - зауважила глава уряду ФРН.

За словами німецької канцлерки, під час переговорів вона просигналізувала про свою готовність здійснити прогрес у питанні мирного врегулювання на Донбасі у наступні тижні, й, за словами Меркель, Володимир Путін також розділив цю позицію.

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Путін незадоволений українською владою

У свою чергу, російський президент висловив незадоволення позицією української влади, яка, за його словами, міжнародним партнерам говорить одне про врегулювання на Донбасі, а всередині країни - інше. "Не може не тривожити й те, що в Україні було ухвалено цілу низку законів та підзаконних актів, які по суті суперечать мінським домовленостям. Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення ситуації", - заявив Путін.

З огляду на майбутній візит Меркель до Києва, Путін закликав її "вплинути на українську сторону для виконання нею своїх зобов'язань".

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Росія готова продовжувати газовий транзит через Україну

Говорячи про газопровід "Північний потік-2", Меркель зауважила, що це "не двосторонній російсько-німецький, а проєкт європейського характеру, оскільки у ньому беруть участь підприємства з інших країн". Канцлерка також повідомила, що на переговорах з Путіним обговорювався документ, узгоджений ФРН і США, в якому, серед іншого, йдеться про транзит газу через Україну після 2024 року. "Ми несемо тут певну відповідальність, попри всі економічні чинники, які треба враховувати", - додала вона. На думку Меркель, транзитний договір на постачання російського газу через Україну може і повинен бути продовжений на період після 2024 року.

Путін, у свою чергу, заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану і екологічних характеристик українського маршруту. Він нагадав, що Меркель "завжди дотримувалася цієї позиції про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року". "Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором, навіть після відходу Меркель з посади канцлера", - заявив президент РФ.

На думку Путіна, вважати "Північний потік-2" політичним проєктом є "помилкою". Він вказав, що цей газопровід на 2 тисячі кілометрів коротший, ніж український транзит. "Цей більш екологічно чистий проєкт в п'ять разів скорочує викиди в атмосферу. І це набагато дешевше, ніж через Україну. Але ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", - сказав президент РФ.

Заклик звільнити Навального

Меркель також повідомила, що вимагала від Путіна звільнити ув'язненого опозионера Олексія Навального. "З нашої точки зору, неприйнятним є ув'язнення Навального в колонію на основі колишнього вироку, який ЄСПЛ класифікував як невідповідний", - сказала глава уряду ФРН. За її словами, Німеччина продовжить стежити за справою російського опозиціонера.

Ситуація в Афганістані

Ще однією темою переговорів була ситуація в Афганістані. За словами Меркель, для Німеччини "зараз пріоритетом є допомога людям, які протягом 20 років операції місії НАТО в Афганістані співпрацювали з Німеччиною". Меркель закликала Росію на переговорах з "Талібаном" вплинути на нього з тим, щоб ці афганці могли покинути країну. Канцлерка підкреслила, що в найближчі дні Німеччина зробить все можливе, щоб евакуювати з Афганістану якомога більше людей.

Путін, коментуючи ситуацію в Афганістані, висловив думку про необхідність "припинити безвідповідальну політику з нав'язування ззовні чиїхось сторонніх цінностей, прагнення будувати в інших країнах демократію за чужими лекалами, не враховуючи ні історичні, ні національні, ні релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи". "Рух "Талібан" сьогодні контролює практично всю територію країни, включаючи столицю. Це реалії, і саме з цих реалій потрібно виходити, не допускаючи розвалу афганської держави", - сказав Путін.