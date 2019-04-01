Зеленський майже вдвічі випереджає Порошенка - попередні результати виборів

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і нинішній глава держави Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,4 та 16,1 відсотка голосів виборців відповідно. Про це повідомляється зранку у понеділок, 1 квітня, на сайті Центральної виборчої комісії України (ЦВК) за підсумками обробки 78,56 відсотка протоколів.

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,2 відсотка виборців. Кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка підтримали 11,5 відсотка українців, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 7,04, екс-главу СБУ Ігоря Смешка - майже 5,95, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 5,3, кандидата від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула - 4,3, представника партії "Свобода" Руслана Кошулинського - 1,65 відсотка.

Попередні результати виборів в Україні

За позафракційного депутата Юрія Тимошенка проголосували 0,61 відсотка, за кандидата від "Українського об'єднання патріотів - "УКРОП" Олександра Шевченка - 0,56, лідера "Громадсько-політичного руху "Справедливість" Валентина Наливайченка підтримали 0,23 відсотка виборців.

Решта кандидатів набирає менше ніж 0,2 відсотка голосів кожен. Визнано недійсними 1,18 відсотка виборчих бюлетенів.

За результати національного екзит-полу, проведеного у день голосування, Володимир Зеленський отримав 30,4 відсотка голосів виборців, Петро Порошенко - 17,8 відсотка, Юлія Тимошенко - 14,2.

Дивитись відео 02:02 Поділитись Зеленський і Порошенко проходять у другий тур виборів президента України (01.04.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3G0BU Зеленський і Порошенко проходять у другий тур виборів президента України (01.04.2019)