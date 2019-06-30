 Зеленський: З′явилась крихка надія на завершення гарячої фази війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

Зеленський: З'явилась крихка надія на завершення гарячої фази війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розведення військ у Станиці Луганській свідчить пор розблокування мінського процесу.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мінський процес розблокований. Про це він заявив у відео, опублікованому в його Twitter вранці у понеділок, 1 липня. Зеленський нагадав, що біля Станиці Луганської днями відбулось розведення військ з обох сторін, що зафіксувала і підтвердила моніторингова місія ОБСЄ.

"Це, мені здається, перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню мінського процесу (...)  Не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну. Але мені здається, що з'явилась крихка надія на початок завершення гарячої фази війни", - сказав Зеленський.

DW.COM

У Станиці Луганській відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ, повідомили в штабі ООС. (26.06.2019)

На зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони не змогли погодити "хлібне перемир’я". Спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік висловив сподівання, що це вдасться зробити до наступної зустрічі на початку липня. (19.06.2019)

Нагадаємо, напередодні Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні відзвітувала про завершення процесу розведення сил та озброєнь у районі Станиці Луганської. СММ ОБСЄ послалась на відповідну ноту МЗС України, а також лист від збройних формувань із непідконтрольних українському урядові районів Луганської області. Сама СММ ОБСЄ зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів 26 червня і демонтаж з боку України передових фортифікаційних споруд та розмінування в межах ділянки розведення. За даними СММ ОБСЄ, бойовики самопроголошеної "ЛНР" проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на самій ділянці розведення.

Між тим у штабі Операції об'єднаних сил (ОСС) вранці 1 липня повідомили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовані мінометні обстріли позицій українських військових поблизу Новоолександрівки та в районі Новолуганського. 

Дивитись відео 12:39

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