 Зеленський зустрівся з Макроном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

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Новини

Зеленський зустрівся з Макроном

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. У зустрічі також брав учать екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Еммануель Макрон

мкрон провів зустріч із Зеленським і тепер має зустрітися з Порошенком

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 12 квітня, провів зустріч із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французький телеканал France 24.

Штаб Зеленського також заявив про зустріч з Макроном та опублікував її відеофрагмент на своїй сторінці в Twitter. "Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції - Єлисейському палаці в Парижі", - йдеться у повідомленні.

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12 квітня президент України Петро Порошенко зустрінеться з Анґелою Меркель. DW розбиралася, чи можна вважати цей візит спробою Берліна допомогти одному з кандидатів у президенти України. (12.04.2019)

Після зустрічі з українським президентом Петром Порошенком канцлерка Німеччини Анґела Меркель висловила сподівання, що другий тур українських виборів буде чесним, а також - закликала далі боротися з корупцією. (12.04.2019)

Українську сторону, судячи з відеофрагменту, окрім Зеленського, представляли колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, голова штабу Зеленського Іван Баканов та колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка. З французької сторони була присутня, зокрема, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Пізніше цього дня Макрон має провести також зустріч з чинним президентом України Петром Порошенком, який кількома годинами раніше зустрівся з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Анґела Меркель).

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

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