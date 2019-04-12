Зеленський зустрівся з Макроном

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 12 квітня, провів зустріч із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французький телеканал France 24.

Штаб Зеленського також заявив про зустріч з Макроном та опублікував її відеофрагмент на своїй сторінці в Twitter. "Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції - Єлисейському палаці в Парижі", - йдеться у повідомленні.

Українську сторону, судячи з відеофрагменту, окрім Зеленського, представляли колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, голова штабу Зеленського Іван Баканов та колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка. З французької сторони була присутня, зокрема, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Пізніше цього дня Макрон має провести також зустріч з чинним президентом України Петром Порошенком, який кількома годинами раніше зустрівся з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Анґела Меркель).

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.