Зеленський: загинуло близько 1300 українських бійців, втрати РФ - 12 тисяч

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Росія 17-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 12 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій від 00:00 до 14:00 12 березня читайте тут.
DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)
++19.09++
Президент США Джо Байден схвалив виділення 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Таким чином, за даними чільного представника адміністрації президента США, загальна сума виділеної Україні допомоги за останній рік досягає 1,2 мільярда доларів США.
++19.06++
Росія та Україна продовжать переговори щодо врегулювання конфлікту у відеоформаті, повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. "Делегацію і надалі очолює (помічник президента РФ - Ред.) Володимир Мединський", - сказав він. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія змінила тактику та має тепер "фундаментально інший підхід" до перемовин. Раніше Москва лише "висувала ультиматуми", а тепер президент РФ Володимир Путін каже про "певні позитивні зміни" у діалозі, зазначив український лідер та додав, що "радий отримати сигнал від Росії".
++19.05++
Після телефонної розмови з Володимиром Путіним Еммануель Макрон та Олаф Шольц подзвонили українському президенту. "Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора,", - написав у Twitter Володимир Зеленський.
++19.04++
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про намір росіян, які захопили населені пункти в області, організувати "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". За його словами, вони телефонують депутатам обласної ради з питаннями щодо готовності до співпраці. "Категорично відмовився", - написав херсонський депутат у Facebook та закликав колег не давати "жодної можливості легітимізувати" російські плани.
++17.57++
Чехія звернулась з проханням до ЄС допомогти із прийомом біженців з України. "Наші можливості з прийому майже на межі", - сказала речниця служб надзвичайних ситуацій Павла Якубова. З початку російської війни в Україні у Чехії зареєстровано 102 тисячі біженців. Реальна цифра, за оцінками, перевищує 200 тисяч.
++17.40++
Росія вважає конвої з західною зброєю, що надається Україні, "законними цілями" для російської армії, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков в ефірі російського телебачення. "Ми попередили США, що оркестроване ними накачування озброєннями з цілої низки країн - не просто небезпечний хід, це дія, яка перетворює відповідні конвої на законні цілі", - цитує його слова "Інтерфакс". За словами Рябкова, РФ вже виступала з попередженнями про передачу Україні переносних зенітних ракетних комплексів, протитанкових ракетних комплексів та інших озброєнь, але вони не були сприйняті у Вашингтоні як "серйозні сигнали".
++17.15++
Від початку війни Росії в Україні загинуло близько 1300 українських військових, втрати російської сторони становлять 12 тисяч солдатів, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції для іноземних журналістів.
++16.57++
Президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль можливим місцем для зустрічі з російським президентом із метою припинення війни. Він також додав, що позитивно ставиться до посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у врегулюванні питань миру між Україною та Росією. Зеленський вважає, що Ізраїль має бути присутнім серед країн-гарантів безпеки для України.
++16.54++
Азербайджан запропонував провести на його території переговори між російською та українською делегаціями. "Азербайджан не є членом НАТО, ні членом ОДКБ, головує у Русі неприєднання, має своєрідний позаблоковий статус. Виходячи з цього, вважаємо, що сторони можуть відчувати себе комфортно", - заявив помічник президента цієї країни Хікмет Гаджієв у рамках дипломатичного форуму в Антальї. Він повідомив, що відповідна пропозиція вже надійшла від Києва, а влада в Баку готова провести таку зустріч.
++16.10++
Завершилися телефонні переговори канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) та президента Франції Еммануеля Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним.Шольц та Макрон закликали Росію погодитися на "негайне припинення вогню в Україні". У відомстві канцлера повідомили, що 75-хвилинна розмова є частиною "міжнародних зусиль, що спрямовані на завершення війни в Україні". Лідери ФРН та Франції, йдеться у повідомленні, закликали Путіна розпочати процес знайдення дипломатичного вирішення. Раніше у суботу Шольц переговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.
++15:15++
Від початку вторгнення російських військ в Україну, з 24 лютого, до Німеччини прибуло 122 837 українських біженців. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Німеччини. Загалом, за даними ООН, рятуючись від війни, Україну вже залишили понад 2,5 мільйона людей.
++14:58++
В Маріуполі російські військові обстріляли мечеть Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан), заявило МЗС України. За цими даними, у цій будівлі від обстрілів переховуються понад 80 людей - дорослих і дітей, зокрема, громадяни Туреччини.
++14:35++
Президент Франції Емануель Макрон проводить телефонні переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє агентство Reuters. Ідеться про війну Росії проти України.
++14:25++
У Тростянці змінили місце посадки в автобуси для евакуйованих через обстріл російських військ у місті, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Тростянець. У місті стріляють російські ворожі війська. Місце посадки змінено. Це третя школа", - написав він у своєму телеграм-каналі. При цьому Живицький зазначив, що евакуаційні автобуси чекатимуть на виїзд о 15:00.
++14: 00+++
Кабінет міністрів України узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, бензин та дизель. Про це у денному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Рішення уряду ще мають ухвалити в Верховній раді.
"Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати як завжди. Але із розрахунку на потреби усіх громадян. Щоб не було дефіциту пального в країні. Щоб ціни були стабільними", - заявив президент України.
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