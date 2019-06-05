Зеленський впевнений, що вбивць Шеремета знайдуть

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вбивць журналіста Павла Шеремета знайдуть. Про це він заявив у вівторок, 23 липня, після того, як заслухав у закритому режимі доповідь керівника Національної поліції України Сергія Князєва про перебіг розслідування. "Я побачив дуже багато матеріалів. (…) Хочу вас запевнити, що після того, що я побачив, я гадаю, що не зможу сказати в який термін, але у нас буде результат (…) Люди, які скоїли вбивство, будуть знайдені", - запевнив Зеленський, цитує агенція "Українські новини".

Водночас український президент закликав не тиснути на правоохоронців та слідчих. "У цій справі нам потрібен результат. А це головне, щоб вся країна знала, хто ці люди, які підірвали Павла Шеремета, і щоб вони були в тюрмі", - наголосив Зеленський.

Дещо раніше Князєв представив журналістам 15-хвилинну доповідь про перебіг розслідування вбивства Шеремета. У ній він наголосив, що поліція має низку перспективних напрямків у розслідуванні вбивства журналіста. Зокрема, він вказав на перевірку поліцією можливого зв'язку між вбивством Шеремета та написанням ним книги про російськj-грузинську війну 2008 року. Це пов'язано з тим, що 2016 року в Україні була викрита мережа російських кілерів, які отримали наказ на вбивство українських військових, причетних до того конфлікту.

Іншим напрямком є перевірка зв'язку між вбивством журналіста й вбивством його друга, російського політика Бориса Нємцова, розповів Князєв.

Згодом керівник Нацполіції запевнив, що готовий доповісти особисто міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та президентові Володимиру Зеленському після підписання певних протоколів, оскільки ця "інформація з обмеженим доступом". Зеленський підписав документи та пішов у супроводі Авакова й Князєва для проведення закритого слухання.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького пролунав вибух, унаслідок якого загинув журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вести".

Одразу після вбивства журналіста українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього злочину своїм пріоритетним завданням.