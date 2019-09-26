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Сергій Князєв

Сергій Князєв - український правоохоронець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Князєв".

Сергій Князєв був главою Національної поліції України з 2017 до 2019 року. Після відставки він обійняв посаду радника міністра внутрішніх справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що стоїть за зміною керівництва Нацполіції України

Що стоїть за зміною керівництва Нацполіції України 26.09.2019

Місяць кадрових чисток в Національній поліції закінчився добровільною відставкою її очільника Сергія Князєва. Та команда президента Зеленського і далі намагатиметься зменшити вплив міністра Авакова на правоохоронців.
Сергія Князєва призначили радником міністра внутрішніх справ України

Сергія Князєва призначили радником міністра внутрішніх справ України 26.09.2019

Ексголова Національної поліції України Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За словами міністра, відставка Князєва була плановим кроком.
Національну поліцію України очолив Ігор Клименко

Національну поліцію України очолив Ігор Клименко 25.09.2019

Уряд України призначив керівником Національної поліції Ігоря Клименка, який раніше обіймав посаду заступника глави Нацполіції.
Глава Нацполіції України Сергій Князєв подав у відставку

Глава Нацполіції України Сергій Князєв подав у відставку 24.09.2019

Сергій Князєв, який понад два роки очолював Нацполіцію України, подав у відставку. Він назвав свій вчинок "кроком голови поліції європейської держави".
Зеленський впевнений, що вбивць Шеремета знайдуть

Зеленський впевнений, що вбивць Шеремета знайдуть 23.07.2019

Ті, хто скоїли вбивство журналіста Павла Шеремета, будуть знайдені, пообіцяв президент України Володимир Зеленський. Утім, жодних термінів Зеленський не назвав.
Смерть Тимчука: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство

Смерть Тимчука: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство 19.06.2019

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті народного депутата Дмитра Тимчука за статтею про умисне вбивство.
Як вбивство п'ятирічного хлопчика на Київщині пов'язане з провалом реформи поліції

Як вбивство п'ятирічного хлопчика на Київщині пов'язане з провалом реформи поліції 05.06.2019

Арешт двох підозрюваних, які до реформи поліції працювали у ДАІ, досі не знайдена зброя та вимоги відставки міністра внутрішніх справ Авакова - DW підсумувала найважливіші факти, відомі про вбивство хлопчика на Київщині.
У поліції України повідомили, скільки службових автомобілів розбили

У поліції України повідомили, скільки службових автомобілів розбили 14.05.2019

Більшість розбитих службових автівок поліції - японські Toyota Prius. Японія продає МВС України ще 83 автомобілі.
Праворадикалам, які проривалися до відділку поліції на Подолі, оголошено підозру

Праворадикалам, які проривалися до відділку поліції на Подолі, оголошено підозру 14.02.2019

Чотирьох праворадикалів, які 9 лютого намагалися прорватися до відділку поліції на Подолі, підозрюють в опорі правоохоронцям. Слідство щодо інших учасників інциденту триває, повідомили в Нацполіції.
Легалайз в Україні: боротьба за медикалізацію марихуани

Легалайз в Україні: боротьба за "медикалізацію" марихуани 31.10.2018

Поки на Заході легалізують використання марихуани в медичних та навіть рекреаційних цілях, українські активісти вимагають хоча б зниження кримінальної відповідальності за зберігання невеликої кількості канабісу.
Одного з підозрюваних у справі Гандзюк відпустили з-під варти - адвокат

Одного з підозрюваних у справі Гандзюк відпустили з-під варти - адвокат 22.08.2018

Закрито справу щодо одного з підозрюваних у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомив адвокат звільненого з-під варти Миколи Новікова Камілжан Шадманов.
ДТП на Запоріжжі: у лікарні померла сьома жертва - семирічний хлопчик

ДТП на Запоріжжі: у лікарні померла сьома жертва - семирічний хлопчик 11.08.2018

ДТП на Запоріжжі забрала життя загалом сімох осіб. Водій мікроавтобуса з пасажирами, як заявила Національна поліція України, не мав дозволу на перевезення людей.
Українська поліція шукає ще одного підозрюваного у нападі на Гандзюк

Українська поліція шукає ще одного підозрюваного у нападі на Гандзюк 07.08.2018

Глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк може бути іще один підозрюваний, та попросив журналістів допомоги визначити його особу.
Три роки Нацполіції України: довіра падає, реальних змін немає

Три роки Нацполіції України: довіра падає, реальних змін немає 04.07.2018

Три роки тому в Україні з'явилась поліція. Але повноцінної реформи, яка мала перетворити корумповану міліцію на правоохоронний орган західного типу, так і не було втілено в життя.
Луценко порадив нацдружинникам йти в армію

Луценко порадив "нацдружинникам" йти в армію 02.02.2018

Генпрокурор України Юрій Луценко вважає, що до формувань на кшталт "Національних дружин" потрібно запрошувати ветеранів АТО, а хто хоче застосовувати силу на користь України, тому варто йти в армію.
Аваков планує створити патрульну поліцію Криму й Севастополя

Аваков планує створити патрульну поліцію Криму й Севастополя 27.01.2018

У МВС України хочуть створити патрульну поліцію анексованого Криму та міста Севастополь. Утім, поки що патрулі працюватимуть на інших дільницях, запевнив глава відомства Арсен Аваков.
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