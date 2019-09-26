Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Сергій Князєв - український правоохоронець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Князєв".
Сергій Князєв був главою Національної поліції України з 2017 до 2019 року. Після відставки він обійняв посаду радника міністра внутрішніх справ України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Арешт двох підозрюваних, які до реформи поліції працювали у ДАІ, досі не знайдена зброя та вимоги відставки міністра внутрішніх справ Авакова - DW підсумувала найважливіші факти, відомі про вбивство хлопчика на Київщині.