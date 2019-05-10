Зеленський вніс до ВР подання про звільнення глав МЗС, СБУ та міноборони

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 травня, вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави Служби безпеки України Василя Грицака. Про це повідомила прес-служба адміністрації президента.

В поданнях зазначається, що президент діє на підставі Конституції та відповідних законів України й наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань. Також в адміністрації президента повідомили, що готуються матеріали про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті парламенту в четвер удень, усі три проекти постанов уже надійшли до Верховної Ради й передані на розгляд керівництва парламенту.

Як повідомлялося, Павло Клімкін оголосив про свою відставку 17 травня, а Василь Грицак і Степан Полторак - 20 травня. Своєю чергою Юрій Луценко на початку травня заявив, що не бачить підстав для своєї відставки, проте готовий піти з посади.