Зеленський вніс до ВР подання про звільнення глав МЗС, СБУ та міноборони

Президент України подав до парламенту подання про звільнення голови МЗС Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави СБУ Василя Грицака. Також готуються документи про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 травня, вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави Служби безпеки України Василя Грицака. Про це повідомила прес-служба адміністрації президента.
В поданнях зазначається, що президент діє на підставі Конституції та відповідних законів України й наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань. Також в адміністрації президента повідомили, що готуються матеріали про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті парламенту в четвер удень, усі три проекти постанов уже надійшли до Верховної Ради й передані на розгляд керівництва парламенту.
Як повідомлялося, Павло Клімкін оголосив про свою відставку 17 травня, а Василь Грицак і Степан Полторак - 20 травня. Своєю чергою Юрій Луценко на початку травня заявив, що не бачить підстав для своєї відставки, проте готовий піти з посади.