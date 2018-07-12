Зеегофер розраховує владнати питання мігрантів з Італією та Австрією до серпня

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) розраховує на укладення ФРН угод з Австрією, Грецією та Італією про повернення шукачів притулку, які зареєстровані в цих країнах, вже на початку серпня. Про це він сказав під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС в австрійському Інсбруку у четвер, 12 липня.

Попри спроби уряду Німеччини знайти загальноєвропейське рішення у питанні повернення мігрантів, Зеегофер знову не виключив односторонніх дій з боку урядів окремих держав. Він наголосив, що "чим менше вдасться досягнути на європейському рівні, тим більше доведеться вживати заходів на рівні національному", цитує агентство dpa. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) принципово виступає проти односторонніх рішень у подоланні кризи біженців у Європі.

Розмови із італійським та австрійським міністрами

Окремо Зеегофер провів зустріч з колегами з Італії та Австрії - Маттео Сальвіні та Гербертом Кіклєм (Herbert Kickl). Утім, йому поки не вдалося заручитися підтримкою італійського міністра. Сальвіні - представник правопопулістської партії "Ліга Півночі" - зазначив, що про повернення шукачів притулку з Німеччини до Італії можна було б говорити, якби кількість новоприбулих була значно меншою. "На ввічливе запитання німецького колеги Зеегофера, який мене спитав щодо прийому назад мігрантів з Німеччини, я так само ввічливо відповів: ні, дякую!", - зазначив Сальвіні, цитує dpa.

Кікль, представник правопопулістської Партії свободи, який головував на зустрічі міністрів, своєю чергою наголосив, що між усіма присутніми є "дуже-дуже широкий консенсус із фокусом на безпеці зовнішніх кордонів ЄС". Таким чином, міністри підтвердили курс на реалізацію домовленостей, досягнутих на останньому саміті ЄС щодо жорсткішої міграційної політики. Зокрема, йдеться як про розширення штату відомства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex, так і про наміри просувати плани зі створення таборів для мігрантів за межами ЄС, зокрема на півночі Африки.