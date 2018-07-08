Зеегофер заявив про завершення суперечки з Меркель щодо біженців

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що його суперечка з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) навколо політики щодо біженців залишилася в минулому. Про це Зеегофер сказав у розмові з журналістами німецького видання Bild am Sonntag, опублікованій у неділю, 8 липня.

За словами німецького урядовця, суперечці поклав край досягнутий раніше компроміс між двома консервативними партіями - ХДС та її баварською сестринською партією ХСС, котру представляє Зеегофер. "Ми дивимося вперед", - зазначив міністр. Він також запевнив, що й надалі може тісно співпрацювати з Меркель.

Популісти стають дедалі популярнішими

У розмові з журналістами Зеегофер також звернув увагу на те, що укладений компроміс щодо міграційної політики допоможе усунути причину популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Остання заграє з антиміграційними настроями деяких німецьких виборців. Особливо це актуально на тлі виборів до ландтагу Баварії, запланованих на жовтень цього року.

Тим часом проведене на замовлення видання Bild am Sonntag опитування Emnid засвідчило тенденцію до зростання популярності правопопулістів. Згідно з результатами опитування, рейтинг АдН досягнув 17 відсотків, зрівнявшись з рейтингом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), котра втратила два відсоткових пункти. Консерваторів з ХДС/ХСС підтримують 30 відсотків опитаних.