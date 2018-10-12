 Звільнений в Туреччині пастор Брансон повернувся до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

Звільнений в Туреччині пастор Брансон повернувся до США

Пастор Ендрю Брансон повернувся до США. Президенти США Дональд Трамп і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняють, що між ними не було угод в обмін на звільнення пастора.

Пастор Брансон перед посадкою на літак

Пастор Брансон перед посадкою на літак

Американський пастор Ендрю Брансон, якого звільнили після дворічного домашнього арешту, повернувся у суботу, 13 жовтня, до США. Про це повідомили представники групи християн, що супроводжує пастора під час поїздки. Президент США Дональд Трамп заявив, що прийме Брансона у Білому домі о 18:30 за місцевим часом.

Спершу Трамп у Twitter подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану "за його допомогу".

Однак уже невдовзі Трамп уточнив, що в обмін на звільнення Брансона з Туреччиною "не було ніякої угоди". "Я не укладаю угод щодо заручників", - зазначив американський президент.

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Турецький суд звільнив з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, звинуваченого в Туреччині в шпигунській діяльності. Адвокати пастора повідомили, що він уже сів у літак до США. (12.10.2018)

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Своєю чергою президент Туреччини наголосив, що рішення щодо Брансона турецький суд ухвалив "незалежно". "Я сподіваюся, що Сполучені Штати і Туреччина продовжать співпрацю у належний двом союзникам спосіб", - цитує Ердогана інформагенція AFP. Як повідомлялося, суд у турецькому місті Ізмірі у п'ятницю, 12 жовтня, постановив звільнити американського пастора Ендрю Брансона, який майже два роки перебував під вартою, з-під домашнього арешту.

Нагадаємо, у липні цього року Брансона перевели під домашній арешт після перебування за ґратами упродовж 21 місяця. Звинувачений у шпигунстві та підтримці тероризму американець понад 20 років проживав у Ізмірі. Йому закидали підтримку забороненої "Робітничої партії Курдистану" і руху проповідника Гюлена. Натомість Брансон заперечував усі звинувачення.  Вашингтон наполягав на негайному звільненні пастора. 

 

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