 Зв′язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.12.2018

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Європа

Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера

Вирок Майклу Флінну 18 грудня стане черговим успіхом спецпрокурора США в розслідуванні зв'язків Трампа з Росією. DW розповідає про ключових фігурантів "російської справи".

USA Michael Flynn beim Briefing im Weißen Haus in Washington (Reuters/C. Barria)

У вівторок, 18 грудня, американський суд має винести вирок екс-раднику президента США з національної безпеки Майклу Флінну. Його звинувачують у наданні неправдивих свідчень співробітникам Федерального бюро розслідувань (ФБР) щодо контактів з представниками російської влади.

Флінн став одним з ключових фігурантів розслідування, що веде спецпрокурор США з питань Росії Роберт Мюллер щодо зв'язків адміністрації Трампа з росіянами та можливого втручання Москви в президентські вибори в Сполучених Штатах 2016 року.

Загалом контакти з Росією під час виборчої кампанії та вступу Трампа на посаду тією чи іншою мірою мали 16 осіб з його адміністрації, виборчого штабу та найближчого оточення президента, підрахувала телекомпанія CNN на основі публічних заяв, матеріалів суду та інформації з відкритих джерел. У розслідуванні Мюллера фігурує багато з цих людей, включно зі старшим сином і зятем президента. DW розповідає, хто вони і чим привернули увагу спецпрокурора.

Майкл Флінн: невдалий посередник у питанні санкцій

Офіційні звинувачення колишньому раднику Трампа з нацбезпеки пред'явили 1 грудня 2017 року. Як вдалося з'ясувати спецпрокурору Мюллеру, Флінн приховав від Федерального бюро розслідувань той факт, що обговорював з послом РФ у США Сергієм Кисляком санкції, котрі стали відповіддю Білого дому на можливе втручання Росії в президентські вибори. Повноважень на проведення таких перемовин Флінн не мав.

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Щойно 28 грудня 2016 року тодішній президент Барак Обама підписав указ про санкції, Кисляк зв'язався з Флінном, а той, у свою чергу, зателефонував людині з перехідної команди Трампа для консультацій. Пізніше Флінн передзвонив Кисляку з проханням, аби "Росія не нагнітала обстановку" через запровадження США штрафних заходів. За декілька днів російський посол повідомив йому, що Москва вирішила не вдаватися до жодних дій у відповідь. Про всі комунікації з представниками російської влади Флінн інформував людину з перехідної команди Трампа.

Під час допиту, проведеного співробітниками ФБР у січні 2017 року, Флінн усе заперечував. Однак 14-го лютого, менш ніж через місяць після отримання посади, подав у відставку з посади радника президента з нацбезпеки. У грудні минулого року Флінн визнав свою провину.

Джордж Пападопулос: мисливець за компроматом на Клінтон

Флінн - не перша людина з команди Трампа, щодо якої виносять судове рішення у справі про можливе втручання Росії у вибори президента США. Першим членом його передвиборного штабу, який отримав тюремний строк, став екс-радник президента Джордж Пападопулос, який також надав неправдиві свідчення ФБР щодо зв'язків з Росією, хоча згодом визнав свою провину.

У 2016 році, коли Пападопулос вже працював радником Трампа, він зустрічався з лондонським професором Джозефом Міфсудом. Той розповів йому, що знає російських чиновників, які мають компромат на Гілларі Клінтон - конкурентку Трампа у боротьбі за президентське крісло. Згодом Пападопулос безуспішно намагався організувати зустріч представників штабу Трампа з росіянами, аби дістати компромат. Однак Міфсуд заперечував, що розповідав Пападопулосу, ніби росіяни мають "брудні матеріали" на Клінтон, пише газета The Telegraph.

У вересні цього року судзасудив Пападопулоса до 14-денного тюремного строку, що розпочався 26 листопада. Крім того, екс-радник Трампа мав сплатити штраф у розмірі 9500 доларів та виконати 200 годин громадських робіт.

Майкл Коен і Трамп-молодший: учасники ключового епізоду в розслідуванні

Ще один фігурант розслідування, котрий намагався налагодити зв'язки з російською стороною, - це колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Наприкінці листопада він зізнався, що збрехав Конгресу про спроби домовлень щодо будівництва в Москві хмарочоса Trump Tower.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер передав адвокатам президента США Дональда Трампа список запитань в рамках розслідування імовірного втручання Москви в американські вибори, повідомляє NYT. (01.05.2018)

Майкл Флінн дуже допоміг слідству щодо контактів команди Трампа з росіянами, пише Роберт Мюллер. Екс-радник президента давав свідчення 19 разів. (05.12.2018)

Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен зізнався, що надав неправдиві свідчення Конгресу у зв'язку з розслідуванням щодо ролі Росії у президентських виборах 2016 року. (29.11.2018)

Екс-радник Дональда Трампа, генерал у відставці Майкл Флінн визнав себе винним у наданні ФБР неправдивої інформації про розмову з російським послом Сергієм Кисляком. (01.12.2017)

Екс-радник Януковича, екс-глава передвиборного штабу Трампа, екс-"відбілювач" закордонних диктаторів. Усі ці регалії з префіксом "екс" стосуються Пола Манафорта. Що варто про нього знати? (31.07.2018)

У свідченнях суду Коен розповів, що Трамп справді мав намір звести в Москві названу його іменем вежу. Та проект, який вів Коен, завершився у червні 2016 року, коли виборча кампанія Трампа була в самому розпалі, а не в січні, як спочатку стверджував колишній адвокат президента.

Тоді ж, у червні 2016-го, Коен зустрічався в Нью-Йорку з російським юристом Наталією Весельницькою. На зустрічі також були присутні старший син Трампа Дональд Трамп-молодший і тогочасний глава його передвиборчого штабу Пол Манафорт. Зустріч з Весельницькою є одним з центральних епізодів розслідування зв'язків команди Трампа з Росією. За даними американських ЗМІ, Весельницька обіцяла своїм співрозмовникам надати компромат на Гілларі Клінтон.

Пол Манафорт: важлива ланка в "російській справі"

Колишній глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт, що брав участь у зустрічі, також опинився під прицілом  спецпрокурора. Він фігурує і в іншому розслідуванні Мюллера, що стосується співпраці Манафорта з командою екс-президентаУкраїни Віктора Януковича.

Проте справа Манафорта може вплинути і на хід розслідування "російської справи", адже колишній глава виборчого штабу президента, вочевидь, має чим поділитись. До того ж, офісом компанії Манафорта у Києві керував росіянин Костянтин Климник, котрого слідство підозрює у зв'язках з російською розвідкою та в лобіюванні російських інтересів у США.

У вересні Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, щоМанафорт порушив умови угоди, надавши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контакти з Климником. Тож тепер на нього чекає нове судове засідання - цього разу про порушення угоди зі слідством. Воно заплановане на 25 січня.

Джаред Кушнер: ініціатор "каналу зв'язку" з Москвою?

Джаред Кушнер, чоловік доньки Трампа Іванки, також опинився серед осіб, котрі потрапили в поле зору слідчих у справі про зв'язки президента з Росією. У травні американські ЗМІ повідомили, що зять Трампа обговорював з російським послом Кисляком можливість створення "таємного безпечного каналу зв'язку" між адміністрацією президента і Росією. Мюллер також розслідує джерела фінансування компанії Кушнера під час перехідного періоду - до інавгурації Трампа. Увагу Мюллера, за даними CNN, привернули його перемовини з інвесторами з Росії та Китаю.

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Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

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