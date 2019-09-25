За п'ять років ФРН та ЄС надали Україні допомогу на понад 16 мільярдів євро

З початку конфлікту на Сході України Німеччина надала Києву фінансову допомогу розміром майже 1,4 мільярда євро, повідомила в четвер, 26 вересня, інформаційна агенція dpa з посиланням на дані уряду ФРН. Зокрема, лише на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було направлено 544 мільйони євро.

Окрім того, розмір гуманітарної допомоги Україні від німецького уряду склав 110 мільйонів євро, також ФРН надала кредити на загальну суму 500 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, в тому числі моніторинг конфлікту на Донбасі. Згідно з оновленими даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Німеччина є третім за величиною донором України після Євросоюзу і США.

У Брюсселі, своєю чергою, також заявили про значну підтримку, яка була надана Україні. Зокрема, з 2014 року Євросоюз і європейські фінансові інститути спрямували понад 15 мільярдів євро у вигляді грантів і позик для підтримки процесу реформ в Украні з чіткими умовами для подальшого прогресу, йдеться у повідомленні зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненому 24 вересня.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 25 вересня закликав низку країн ЄС, зокрема Німеччину та Францію, збільшити розмір їхньої допомоги Україні. А під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським в липні цього року Трамп критикував Берлін, наголосивши, що влада ФРН нічого не робить для Києва.

"Ми багато робимо для України, витрачаємо багато зусиль і часу. Набагато більше, ніж європейські країни; вони повинні допомагати вам більше. Німеччина не робить для вас майже нічого (...) Анґела Меркель говорить про Україну, але нічого не робить", - сказав Трамп у розмові з Зеленським, йдеться у стенограмі їхньої бесіди.