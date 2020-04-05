За добу у США померло понад 2100 осіб з коронавірусом

В США вперше з початку епідемії коронавірусу за добу померло понад дві тисячі людей. З вечора 9 квітня до вечора 10 квітня жертвами інфекції стали 2 108 осіб, підрахував Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса. Загалом число померлих від COVID-19 станом на ранок 11 квітня досягло у країні 18,7 тисячі, інфіковано понад 500 тисяч осіб.

Раніше американська влада попереджала, що найскладніший період боротьби країни з пандемією коронавірусу ще попереду. Експерти Білого дому не виключають, що жертвами епідемії в США стануть до 240 тисяч людей.

Читайте також: Сумні рекорди Великобританії і Франції: за добу більше смертей від COVID-19, ніж в Італії

По всьому світу від коронавірусної інфекції загалом померло понад 102 тисяч людей. Такі дані станом на ранок суботи, 11 квітня, наводять Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) та ресурс Worldometers, що відстежує динаміку захворювання у світі. Загалом коронавірусом SARS-CoV-2 інфіковані майже 1,7 мільйона осіб.

За підрахунками агенції новин AFP, найбільше людей померло від COVID-19 в Європі - понад 70 тисяч. В Італії зафіксовано 18,8 тисячі випадків смертей, в Іспанії кількість жертв зросла до 16 тисяч, а у Франції - до 13,2 тисячі. У Німеччини число померлих від коронавірусу наразі складає 2,7 тисячі.