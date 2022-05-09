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Захист клімату – боротьба з глобальним потеплінням.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "захист клімату". Людство поставило собі за мету запобігти підвищенню середньої температури на Землі більше, ніж на два граду за Цельсієм, , викликане надмірними викидами в атмосферу CO2. Для ухвалення відповідних заходів щорічно проводяться кліматичні конференції ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.
Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?