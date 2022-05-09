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Захист клімату

Захист клімату – боротьба з глобальним потеплінням.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "захист клімату". Людство поставило собі за мету запобігти підвищенню середньої температури на Землі більше, ніж на два граду за Цельсієм, , викликане надмірними викидами в атмосферу CO2. Для ухвалення відповідних заходів щорічно проводяться кліматичні конференції ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку

У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку 11.04.2022

Анне Шпіґель подала у відставку з посади міністра ФРН у справах сім'ї. Її звинувачували в тому, що вона вирушила у відпустку невдовзі після сильної повені в Німеччині.
Екоактивістка Луїза Нойбауер: Німеччина фінансує війну Путіна

Екоактивістка Луїза Нойбауер: "Німеччина фінансує війну Путіна" 07.03.2022

Одна з лідерок руху Fridays for Future у Німеччині Луїза Нойбауер вважає, що залежність ФРН від російського палива є однією з причин, що зробила російського президента Путіна сильнішим.

80-річна британка замість відпочинку на пенсії рятує клімат (18.02.2022) 18.02.2022

У 80 років Сью Парфітт регулярно бере участь у кліматичних протестах. А тепер бореться проти намірів британського уряду мати більше повноважень щодо заборони таких протестів.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - Європа у фокусі (відео)

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (11.02.2022) 11.02.2022

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.

Відмовитися від сиру, щоб врятувати планету? (04.02.2022) 04.02.2022

Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?

Вироби з CO2 - захист клімату чи модна технологія? (21.01.2022) 21.01.2022

Матраци, медичне обладнання, шкарпетки, кросівки, автокрісла, підлога... Деякі компанії намагаються скоротити кількість викидів вуглекислого газу, виробляючи з них різноманітні продукти. Але чи дійсно це допомагає?

Чого очікувати від головування Німеччини в G7

Чого очікувати від головування Німеччини в G7 03.01.2022

2022 року Німеччина перебрала на себе головування у Великій сімці. Серед головних тем - боротьба з пандемією та захист клімату. Але й відносини з Китаєм та Росією будуть на порядку денному.

Як виглядатиме місто майбутнього? (03.01.2022) 03.01.2022

Багато міст світу потерпають від смогу. Забруднення повітря - реальна небезпека для людського здоров’я. Індійське місто Пуна шукає ефективні екологічні рішення. І знаходить! Дивіться самі!

Місто майбутнього - дружнє до людей і довкілля (27.12.2021) 27.12.2021

Кожна зелена зона міста виконує додаткові функції. Таку концепцію втілюють у Бангкоку. Приміром, дах університету перетворили на органічну ферму. Це допомагає одночасно боротися і з повенями, і з дефіцитом води. Дивіться самі!
Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату

Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату 13.12.2021

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, представляючи бюджет, зазначив, що подібні вкладення необхідні та пропорційні.

Захист клімату як право людини: історичне судове рішення у Німеччині (29.11.2021) 29.11.2021

Юнак подав до суду на уряд Німеччини через захист клімату. І виграв процес! Суд у Німеччині вперше визнав захист клімату одним із основних прав людини.

Без страховки на хмарочос у Франкфурті (24.11.2021) 24.11.2021

Француз Ален Робер відомий своїми шаленими трюками. Цього разу "людина-павук" залізла на 153-метровий хмарочос у Франкфурті-на-Майні. Без страховки! Дивіться самі.
Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року

Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року 22.11.2021

Зобов'язання України, дані під час COP26 у Глазго, переглянуть, повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Міненерго може відтермінувати дату відмови від спалення вугілля.
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