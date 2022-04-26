Нацполіція України може залишитися без патрульних?

У Нацполіції України б'ють на сполох - у патрульній поліції намітився серйозний дефіцит кадрів. Чимало поліцейських звільняється через малу зарплатню. При цьому видатки з держбюджету на МВС зараз чи не найвищі в країні.