Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Зарплата

Зарплата в Німеччині, Україні та Європі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "зарплата".

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (26.04.2022)

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (26.04.2022) 26.04.2022

До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.

Бронежилети замість вишиванок: як бізнес працює на потреби війни (09.04.2022) 09.04.2022

Попри війну економіка країни має продовжувати працювати і наповнювати державну казну, закликають урядовці. А українцям, які мусили тікати від війни, потрібна робота і зарплата. Тож, багато підприємств у тилу перепрофілювали свою продукцію під потреби армії.

Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати?

Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати? 18.02.2022

З 1 січня 2022 року медики та медсестри мають отримувати вже збільшену зарплату. Натомість у деяких закладах - брак коштів та примусові переведення на меншу ставку в цілях економії. DW розбиралася в ситуації.
Військовим ЗСУ збираються підняти зарплати на третину з березня

Військовим ЗСУ збираються підняти зарплати на третину з березня 14.02.2022

Президент Володимир Зеленський доручив уряду затвердити план підвищення з 1 березня зарплат військовим Збройних сил України на 30 відсотків.

Лікарям в Україні підвищили зарплату до 20 тисяч гривень

Лікарям в Україні підвищили зарплату до 20 тисяч гривень 12.01.2022

З січня 2022 року лікарі в Україні зароблятимуть не менше 20 тисяч гривень, а медсестри - 13,5 тисяч гривень.
Новорічне вітання: Зеленський хоче підвищити зарплати і закінчити війну

Новорічне вітання: Зеленський хоче підвищити зарплати і закінчити війну 01.01.2022

Володимир Зеленський у новорічному привітанні наголосив, що його головною ціллю на наступний рік лишається закінчення війни на сході України. Він також похвалився здобутками і тим, як налякав олігархів.

В Україні підвищать зарплату військовим

В Україні підвищать зарплату військовим 31.12.2021

Мінімальна зарплата військовослужбовців з 1 січня 2023 року має бути щонайменше вдвічі вищою за "мінімалку" у країні, йдеться в указі президента Зеленського. Ймовірно вона становитиме понад 14 тисяч гривень.
Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео)

Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео) 30.12.2021

У 2022 році в Україні набуває чинності ціла низка нових законів та правил: від податків на нерухомість до нового етапу медичної реформи.

Зарплати, податки, заборони й оборона: що новий 2022 рік готує українцям? (29.12.2021) 29.12.2021

"Мінімалка" ростиме, а з нею і податки. Антибіотики без рецепта не купити, у пластиковий пакет продукти не скласти. У 2022 році заплановано чимало змін, що торкнуться кожного. Детальніше - в огляді DW.
Нацполіція України може залишитися без патрульних?

Нацполіція України може залишитися без патрульних? 02.12.2021

У Нацполіції України б'ють на сполох - у патрульній поліції намітився серйозний дефіцит кадрів. Чимало поліцейських звільняється через малу зарплатню. При цьому видатки з держбюджету на МВС зараз чи не найвищі в країні.

Що робитиме Меркель на пенсії? (02.12.2021) 02.12.2021

Анґела Меркель 2 грудня офіційно прощається з посадою канцлерки Німеччини. Що вона робитиме після 16 років при владі і яку пенсію отримуватиме?

Життя астронавтів: сім відповідей на гарячі запитання (фотогалерея)

Життя астронавтів: сім відповідей на "гарячі" запитання (фотогалерея) 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата в астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Сім фактів з життя астронавтів

Сім фактів з життя астронавтів 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.

Дефіцит далекобійників у Німеччині (25.10.2021) 25.10.2021

У Німеччині дедалі менше людей стають далекобійниками. Нині бракує приблизно 80 тисяч водіїв вантажівок. Чому так відбувається і які умови праці у німецьких водіїв?

Скільки заробляють депутати в Німеччині та які можуть приймати подарунки

Скільки заробляють депутати в Німеччині та які можуть приймати подарунки 21.09.2021

Крім зарплати, народні депутати в Німеччині мають право на підробіток і активно ним користуються. Що стосується подарунків для народних обранців, то останніми роками правила стали суворішими.
Проєкт бюджету на 2022 рік: повернення до нормального життя?

Проєкт бюджету на 2022 рік: "повернення до нормального життя"? 20.09.2021

Медицина, освіта та соціальна сфера - це основні пріоритети, закладені в проєкт бюджету на 2022 рік, запевняють урядовці. Та чи вийде профінансувати задумане? DW з'ясовувала.
Інші статті