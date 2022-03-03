Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими

Запорізьку АЕС захопили збройні сили Російської Федерації, повідомили Енергоатом та Держатомрегулювання. "Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію - під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок", - повідомив НАЕК "Енергоатом" у своєму Telegram-каналі зранку 4 березня. За інформацією Держатомрегулювання, "оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації".

У Держатомрегулювання зауважили, що станом на ранок 4 березня енергоблоки ЗАЕС "зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока". Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані". Змін радіаційного стану українські атомники не зафіксоввали. На момент захоплення на станції працював один енергоблок - четвертий.

Пожежа і небезпека ядерної катастрофи

Близько другої ночі у п'ятницю, 4 березня, на Запорізькій АЕС внаслідок обстрілів з боку російських військових спалахнула пожежа. Точне місце займання не було відоме, згодом Державна служба надзвичайних ситуацій уточнила, що загорівся навчально-тренувальний корпус станції.

Дістатися місця загоряння й почати ліквідацію пожежі рятувальникам спершу не вдалось. Як повідомив речник Запорізької АЕС Андрій Туз, вогнеборцям перешкоджали російські військові. "Розстрілюють просто в упор. У нас реальна загроза! Ми не можемо спрогнозувати, які будуть наслідки", - наголосив він.

Після наполегливих перемовин із російськими військовими рятувальників пропустили до місця займання і о 06:20 ранку п'ятниці, 4 березня, пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок займання жертв і постраждалих немає, повідомили у ДСНС.

Запорізька АЕС - найбільша у Європі

У разі погіршення ситуації й обстрілів, небезпеку на ЗАЕС можуть становити не лише енергоблоки, але й сховище ядерного палива. Про це заявив т.в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. "Крім того, що там є фактично працюючі реактори, там є ще сховище відпрацьованих ядерних відходів, які тимчасово зберігаються. І влучення туди снарядів, будь-яке займання на цьому об'єкті може викликати перенесення радіації на абсолютно невизначені території", - цитує керівника Міндовкілля інформагенція "Укрінформ".

Запорізька АЕС - найбільша в Європі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив у Twitter, що "в разі вибуху буде вдесятеро гірше, ніж Чорнобиль. Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки".

Про колосальну загрозу через дії російських військових попередив і президент України Володимир Зеленський. "Європа повинна прокинутись! Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють, вони до цього готувались", - сказав Зеленський.

Перші реакції на обстріли Запорізької АЕС

Ситуація довкола Запорізької АЕС змусила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) активувати роботу Центру з інцидентів та аварійних ситуацій у режимі 24/7 (цілодобово, 7 днів на тиждень). Голова МАГАТЕ закликав до припинення бойових дій, що можуть пошкодити Запорізьку АЕС. "Мене вкрай стурбувала ситуація на Запорізькій АЕС. Поговорив із прем’єром України Денисом Шмигалем. МАГАТЕ веде моніторинг й залишається в тісному контакті з ядерним регулятором та оператором України. Я закликаю сторони утримуватися від дій, що можуть наразити АЕС на небезпеку", - написав у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

Тим часом Володимир Зеленський провів переговори з керівництвом Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Великобританії та США. "Жодна держава, крім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася до ядерного терору", - наголосив він. Зеленський закликав негайно зупинити російські війська: "Україна - це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух - це кінець всім, кінець Європи, евакуація Європи".

24 лютого 2022 року Чорнобильську зону відчуження і всі об'єкти Чорнобильської АЕС було взято під контроль російськими збройними угрупованнями, повідомив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Жертв та постраждалих, за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження та АЕС, на момент захоплення не було.