Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Закон про іноземних агентів

Закон про іноземних агентів - маються на увазі поправки до російських законів, які завдали удару по громадських організаціях, які отримують підтримку з-за кордону, а також іноземних ЗМІ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Закон про іноземних агентів". 2012 року в Росії було ухвалено федеральний закон РФ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації в частині регулювання діяльності некомерційних організацій, які виконують функції іноземних агентів". 2017 року в Росії були ухвалені подальші поправки до ще двох законів – про ЗМІ та про інформацію. Головне нововведення полягає в тому, що тепер у російському законодавстві з'явиться визначення "іноземні ЗМІ, котрі виконують функції іноземного агента". Отже, після цього визначення "іноземного агента" поширюється й на ЗМІ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

РФ внесла Deutsche Welle до переліку ЗМІ-іноземних агентів

РФ внесла Deutsche Welle до переліку ЗМІ-"іноземних агентів" 28.03.2022

Генеральний директор DW Петер Лімбург заявив про "черговий крок із наступу на свободу преси та нову спробу відрізати населення Росії від вільної інформації".
Європарламент: Росія має негайно скасувати закон про іноагентів

Європарламент: Росія має "негайно" скасувати закон про "іноагентів" 19.12.2019

Євродепутати ухвалили жорстку резолюцію, де вказали на невідповідність російського закону про "іноземних агентів" і останніх змін до нього як міжнародним зобов'язанням РФ, так і її конституції.
DW відкидає звинувачення комісії Держдуми у втручанні в справи Росії

DW відкидає звинувачення комісії Держдуми у втручанні в справи Росії 27.09.2019

Комісія Держдуми РФ закличе уряд Росії відкликати ліцензію медіакомпанії Deutsche Welle на роботу в країні, мотивуючи це втручанням у внутрішні справи Росії. DW відкинула ці звинувачення.
HRW: Закон про ЗМІ-іноземних агентів є наступом на свободу слова в Росії

HRW: Закон про ЗМІ-"іноземних агентів" є наступом на свободу слова в Росії 17.11.2017

Ухвалений у Росії закон про ЗМІ-"іноземних агентів" обмежить право росіян на доступ до інформації та покликаний задушити голоси, які не подобаються російській владі, переконані у HRW.

Мін'юст РФ попередив низку ЗМІ про можливість визнання іноземними агентами

Мін'юст РФ попередив низку ЗМІ про можливість визнання "іноземними агентами" 16.11.2017

Міністерство юстиції РФ повідомило дев'ятьом ЗМІ про можливість їхнього визнання "іноземними агентами". Зміни до законодавства, які уможливлюють цей крок, можуть набрати чинності найближчим часом.
Уряд ФРН розкритикував Кремль за закон про ЗМІ-іноагентів (відео)

Уряд ФРН розкритикував Кремль за закон про ЗМІ-"іноагентів" (відео) 15.11.2017

Російська Держдума ухвалила зміни в законі про інформацію. Віднині будь-які іноземні ЗМІ можуть, за бажання Кремля, оголосити "іноземними агентами".

Закон про ЗМІ-"іноагентів" в Росії як спосіб покарання неугодних? (15.11.2017) 15.11.2017

Російська Держдума ухвалила зміни в законі про інформацію. Віднині будь-які іноземні ЗМІ можуть, за бажання Кремля, оголосити "іноземними агентами". У німецькому уряді вважають такі обмеження неприйнятними, а західні експерти побоюються "полювання на відьом".

Держдума Росії ухвалила закон з нормою про ЗМІ-іноземних агентів

Держдума Росії ухвалила закон з нормою про ЗМІ-"іноземних агентів" 15.11.2017

Закон, що дозволяє визнавати ЗМІ "іноземним агентом", якщо воно отримує фінансування з-за кордону, ще має схвалити Рада Федерації та підписати президент РФ.
Як працює американський закон про іноземних агентів FARA

Як працює американський закон про "іноземних агентів" FARA 14.11.2017

Російський телеканал RT в останній момент піддався тиску Вашингтона та зареєструвався в США як "іноземний агент". DW з'ясувала, хто в Америці за законом одержує цей статус і чим загрожує його порушення.
Москва готує контрнаступ щодо роботи західних ЗМІ в Росії

Москва готує контрнаступ щодо роботи західних ЗМІ в Росії 13.11.2017

Росія обіцяє кроки у відповідь на дії США щодо російського закордонного мовника RT. Держдума планує ухвалити закон, який змусить ЗМІ з інших держав реєструватися в РФ як "іноземні агенти".
Директор Левада-центру: РФ може перетворитися на резервацію бідного і агресивного населення

Директор "Левада-центру": РФ може перетворитися на "резервацію бідного і агресивного населення" 09.09.2016

Політика репресій проти науки не просто ганьбить країну, але й неминуче обертається загальною деградацією, переконаний директор "Левада-центру" Лев Гудков.

''Левада-центру'' загрожує ліквідація через статус ''іноземного агента'' (07.09.2016) 07.09.2016

Внесення ''Левада-центру'' в ''чорний список'' паралізує його роботу. Нещодавно центр опублікував дані про падіння популярності ''Єдиної Росії''. Та претензії до організації у влади РФ були вже давно.
США розкритикували Москву через Левада-центр

США розкритикували Москву через "Левада-центр" 07.09.2016

В американському дипломатичному відомстві наголошують, що дослідження громадської думки, яким займається "Левада-центр", є важливим інструментом демократії.
Провідний соціологічний центр Росії визнали іноземним агентом

Провідний соціологічний центр Росії визнали "іноземним агентом" 05.09.2016

Мін'юст Росії зарахував "Левада-Центр" до числа іноземних агентів. Організація оскаржуватиме цей крок.
Держдума зобов'язала ЗМІ повідомляти про іноземне фінансування

Держдума зобов'язала ЗМІ повідомляти про іноземне фінансування 23.12.2015

Згідно з новим законом, російські ЗМІ щоквартально повинні повідомляти владу, якщо отримали з іноземних джерел понад 15000 рублів.
Російський суд відмовився скасувати штраф Меморіалу

Російський суд відмовився скасувати штраф "Меморіалу" 29.09.2015

Московський суд відхилив скаргу правозахисників на штраф 600 000 рублів за поширення матеріалів без позначки "іноземний агент".
Інші статті