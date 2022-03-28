Закон про іноземних агентів - маються на увазі поправки до російських законів, які завдали удару по громадських організаціях, які отримують підтримку з-за кордону, а також іноземних ЗМІ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Закон про іноземних агентів". 2012 року в Росії було ухвалено федеральний закон РФ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації в частині регулювання діяльності некомерційних організацій, які виконують функції іноземних агентів". 2017 року в Росії були ухвалені подальші поправки до ще двох законів – про ЗМІ та про інформацію. Головне нововведення полягає в тому, що тепер у російському законодавстві з'явиться визначення "іноземні ЗМІ, котрі виконують функції іноземного агента". Отже, після цього визначення "іноземного агента" поширюється й на ЗМІ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.