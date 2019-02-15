 Заклик Трампа щодо полонених бойовиків ІД складно реалізувати - Маас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2019

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Новини

Заклик Трампа щодо полонених бойовиків ІД складно реалізувати - Маас

Європейським країнам буде надзвичайно складно реалізувати заклик президента США Дональда Трампа про прийняття полонених у Сирії членів "Ісламської держави", заявив очільник МЗС ФРН Гайко Маас.

Гайко Маас

Гайко Маас

Європейським партнерам Вашингтона буде "надзвичайно складно реалізувати" заклик президента США Дональда Трампа прийняти і судити полонених у Сирії членів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) заявив у неділю, 17 лютого, в ефірі німецького телеканалу ARD. Зокрема, за його словами, прийняти таких людей в Німеччині можливо, якщо буде забезпечено, що вони одразу постануть перед німецьким судом, а для цього має бути інформація та процедура слідства.  

Він також додав, що наявність німецького громадянства дає право на повернення до країни. Однак у Сирії зараз немає можливості це перевірити, підкреслив Маас. У цьому питанні ФРН координує свої плани зі Францією та Великобританією, зазначив він.

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Заклик президента Сполучених Штатів до країн Європи прийняти сотні ісламістів з Сирії поки що не знайшов підтримки в МЗС ФРН. Натомість у Бундестазі закликали уряд негайно прийняти таких німецьких громадян. (17.02.2019)

Президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників прийняти понад 800 бойовиків "Ісламської держави", захоплених американськими військовими в Сирії. (17.02.2019)

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до партнерів Вашингтона в Європі з проханням прийняти сотні бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", захоплених американськими збройними силами під час операції в Сирії. На цей заклик у МЗС Німеччини відреагували досить стримано. Натомість представники опозиційних фракцій у Бундестазі виступили з закликом негайно повернути цих німецьких громадян до ФРН і притягти їх до відповідальності за скоєне згідно з німецьким законодавством.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини напередодні повідомило, що ФРН може прийняти підозрюваних полонених бойовиків ІД з німецьким громадянством. Єдиною передумовою для цього є надання їм доступу до консульської підтримки.

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