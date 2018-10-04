Життя після Brexit: Туск пропонує Лондону всеосяжну торговельну угоду

Президент Європейської Ради Дональд Туск повторно запропонував Лондону укласти всеосяжні угоди щодо безпеки та торгівлі для врегулювання цих сфер після Brexit. Туск наголосив на необхідності якнайшвидшого прориву у переговорах. Після того, як у Великобританії 3 жовтня завершився з'їзд консерваторів "ми повинні перейти до справ", зазначив Туск у четвер, 4 жовтня, по завершенню зустрічі з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром.

Прикладом для угоди між ЄС і Великобританією може слугувати CETA - угода про зону вільної торгівлі між ЄС та Канадою, однак у тіснішій формі, яку Туск назвав "Канада-плюс-плюс-плюс". Варадкар своєю чергою наголосив, що він прагне, аби позиції між ЄС і Лондоном було узгоджено "до листопада, якщо таке можливо". Метою Ірландії залишається зберегти тісний зв'язок із Великобританією у сфері торгівлі та уникнути жорсткого контролю на кордоні з Північною Ірландією.

Туск також розкритикував заяву британського міністра закордонних справ Джеремі Ханта, який порівняв ЄС із Радянським Союзом. "Неприйнятні зауваження, які підвищують температуру (переговорів - Ред.), нічого не дають, окрім іще більшого гаяння часу", - цитує Туска інформагенція dpa.

Представники фракцій Європарламенту також закликали після з'їзду британських консерваторів пришвидшити переговори стосовно Brexit. На думку парламентарів, часу для вироблення угоди з огляду на запланований на кінець березня 2019 року вихід королівства з ЄС залишилося вкрай мало. Оскільки прем'єрка Великобританії Тереза Мей захищала власний курс щодо виходу Великобританії з ЄС перед своїми однопартійцями, переговори фактично застопорилися. В Євросоюзі сподіваються, що сторонам вдасться досягнути принципової домовленості ще до саміту ЄС 17 жовтня.