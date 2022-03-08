Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Житомир - українське місто. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Житомир".
Місто Житомир розташоване в північно-західній Україні. Житомир є адміністративним центром Житомирської області та Житомирського району. Кількість населення становить близько 267 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.
Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, та чи зможе це приборкати пандемію COVID-19, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.
Брак ліжок і персоналу для лікування коронавірусу, а також страх нестачі кисню - у лікарні містечка Любар на Житомирщині корона-скептиків серед персоналу немає. Натомість багато лікарів є прихильниками жорсткого карантину.
Тепла зима та відсутність опадів на початку весни призвели до того, що в Україні не було традиційної весняної повені. Водосховища не наповнились, тож в деяких містах вже готуються до обмежень подачі води. Що відбувається з прісноводними річками і чи лише природа винна?
Проїзд у громадському транспорті з електронним квитком та оплата банківською карткою, нові зупинки та точний графік руху. Житомир одним із перших в Україні почав реформувати транспортну систему. Які труднощі тут долають на шляху до успіху та який досвід можуть запозичити інші міста України? Репортаж DW.