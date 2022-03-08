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Житомир

Житомир - українське місто. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Житомир".

Місто Житомир розташоване в північно-західній Україні. Житомир є адміністративним центром Житомирської області та Житомирського району. Кількість населення становить близько 267 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна в Україні - 08.03.2022 (фотогалерея)

Війна в Україні - 08.03.2022 (фотогалерея) 08.03.2022

Потоки біженців, зруйновані бомбардуваннями житлові будинки в Україні, знищена військова техніка - фотохроніка війни Росії проти України.

Як лікують коронавірус у селі (відео)

Як лікують коронавірус у селі (відео) 04.11.2021

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще 10 важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню…

"Ковід" у село прийшов швидше, ніж вакцина: як лікують коронавірус у провінції (03.11.2021) 03.11.2021

88-річна пацієнтка лежить просто у коридорі Любарської районної лікарні, що на Житомирщині. Каже, не думала, що хвороба добереться до неї в її віддаленому селі. У регіоні пік захворюваності. Головний лікар каже: ще десять важких пацієнтів - і не вистачить ані рук, ані кисню… Дивіться у репортажі DW.
Аеропорт Житомир прийматиме міжнародні рейси

Аеропорт "Житомир" прийматиме міжнародні рейси 30.06.2021

Уряд України схвалив відкриття аеропорту "Житомир" для міжнародних рейсів. У місті сподіваються запустити аеропорт уже в 2022 році.
Ковід екстерном: як почуваються щеплені Covishield (відео)

"Ковід" екстерном: як почуваються щеплені Covishield (відео) 10.03.2021

Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.

Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021) 09.03.2021

Україна вже вакцинувала від коронавірусу препаратом Covishield понад 170 тисяч медиків, військовослужбовців та громадських діячів. Як почуваються ті, хто щепився, та чи зможе це приборкати пандемію COVID-19, дивіться у репортажі DW із Житомирщини.

Коронавірус у "червоній зоні": чому лікарі - за локдаун (18.11.2020) 18.11.2020

Брак ліжок і персоналу для лікування коронавірусу, а також страх нестачі кисню - у лікарні містечка Любар на Житомирщині корона-скептиків серед персоналу немає. Натомість багато лікарів є прихильниками жорсткого карантину.
Карантин вихідного дня: за порушення штрафів не уникнути

"Карантин вихідного дня": за порушення штрафів не уникнути 14.11.2020

Юристи радять підприємцям не піддаватися на маніпуляції місцевої влади тих українських міст, які відмовилися дотримуватися "карантину вихідного дня". Вони вказують, що аргументи мерів не мають правових підстав.

Як посуха впливає на річки та якість питної води в Україні (06.05.2020) 06.05.2020

Тепла зима та відсутність опадів на початку весни призвели до того, що в Україні не було традиційної весняної повені. Водосховища не наповнились, тож в деяких містах вже готуються до обмежень подачі води. Що відбувається з прісноводними річками і чи лише природа винна?
На Житомирщині триває гасіння пожеж, що забруднили повітря в Києві

На Житомирщині триває гасіння пожеж, що забруднили повітря в Києві 19.04.2020

Правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області: суховії та умисний підпал.
Німеччина передасть Україні обладнання для гасіння пожеж навколо ЧАЕС

Німеччина передасть Україні обладнання для гасіння пожеж навколо ЧАЕС 18.04.2020

ДСНС України отримає близько 15 кілометрів пожежних рукавів і автоцистерну, обладнану для гасіння лісових і рослинних пожеж, а також дозиметри для вимірювання радіоактивності. Пожежі тривають на Житомирщині.

Коронавірус: в Україні виявлено ще два випадки СOVID-19

Коронавірус: в Україні виявлено ще два випадки СOVID-19 16.03.2020

Дві жінки у Чернівецькій області виявилися інфікованими коронавірусом SARS-CoV-2. Загальна кількість заражень збудником СOVID-19 в Україні сягнула п'яти.
Транспортна еволюція Житомира: досвід для інших міст (відео)

Транспортна еволюція Житомира: досвід для інших міст (відео) 03.12.2019

Проїзд у громадському транспорті з електронним квитком та оплата банківською карткою, нові зупинки та точний графік руху. Житомир одним із перших в Україні почав реформувати транспортну систему. Репортаж DW.

Транспортна еволюція Житомира: успіхи, провали й досвід для інших міст (03.12.2019) 03.12.2019

Проїзд у громадському транспорті з електронним квитком та оплата банківською карткою, нові зупинки та точний графік руху. Житомир одним із перших в Україні почав реформувати транспортну систему. Які труднощі тут долають на шляху до успіху та який досвід можуть запозичити інші міста України? Репортаж DW.

Екологічний "китаєць" - перший електробус у Києві (03.01.2019) 03.01.2019

Перший електробус з'явився у Києві. Без смороду та шкідливих викидів в атмосферу він може проїхати 300 кілометрів на одній зарядці. Але до переходу на "зелений" громадський транспорт в Україні ще далеко.

План на 30 років: українські міста неспішно переходитимуть на зелену енергію

План на 30 років: українські міста неспішно переходитимуть на "зелену" енергію 01.10.2018

Користуватись лише відновлюваними енергетичними джерелами вирішили чотири міста України, які прагнуть повністю відмовитись від викопного палива. На це вони відвели собі три десятиліття.

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