 Аеропорт ″Житомир″ прийматиме міжнародні рейси | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.06.2021

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Економіка

Аеропорт "Житомир" прийматиме міжнародні рейси

Уряд України схвалив відкриття аеропорту "Житомир" для міжнародних рейсів. У місті сподіваються запустити аеропорт уже в 2022 році.

У Житомирі сподіваються, що вже 2022 року місцевий аеропорт зможе приймати міжнародні рейси

У Житомирі сподіваються, що вже 2022 року місцевий аеропорт зможе приймати міжнародні рейси

Уряд України в середу, 30 червня, схвалив відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир" для вантажного та пасажирського сполучення з постійним режимом функціонування та цілодобовим часом роботи.

Як наголошується в пояснювальній записці до урядового розпорядження, "ДП "Міжнародний аеропорт Житомир ім. С. П. Корольова" ТОВ "Акорд" є працездатним дочірнім підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку й обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів".

Раніше в червні управління капітального будівництва Житомирської міської ради оголосило тендер на реконструкцію аеродромного комплексу з очікуваною вартістю закупівлі 476,3 мільйона гривень.

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Міська влада сподівається, що житомирський аеропорт зможе залучити іноземні авіакомпанії. "Отримання статусу "міжнародний" дає нам змогу вести перемовини з іншими авіакомпаніями по залученню їх в аеропорт "Житомир": вони побачать, що є підтримка держави, є статус міжнародного, реконструкція злітно-посадкової смуги йде. І нам треба в 2022 році запустити аеропорт, бо аеропорт "Київ" (Жуляни) в 2023 році стає на повну реконструкцію: він більш як рік не буде працювати, і це дає нам можливість залучити авіакомпанії в Житомир", - пояснював у червні в інтерв'ю виданню Житомир.info мер міста Сухомлин.

Нагадаємо, що 28 червня Угода про спільний авіаційний простір між Євросоюзом і Україною отримала "зелене світло" Ради ЄС. Підписання заплановано на осінь, після чого угода буде тимчасово застосовуватися до завершення ратифікації.

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