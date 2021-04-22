Швидше за звук: чи є майбутнє у надзвукових пасажирських літаків

На початку червня стало відомо про підписання домовленостей між американською авіакомпанією United Airlines та стартапом Boom Supersonic про замовлення 15 надзвукових літаків Overture з можливістю додаткового придбання ще 35 таких літаків. Ця новина викликала неабиякий резонанс в експертних колах, адже United Airlines - одна з найбільших авіакомпаній світу, а компанія-виробниця з Денвера досі спромоглася випустити лише один-єдиний прототип, та й той - одномісний XB-1 під назвою Baby Boom. До кінця поточного року цей унікат має пройти серію всебічних випробувань.

Якщо вони виявляться успішними, компанія застосує отриманий досвід у розробці вже, власне, самого літака Overture, який поки що існує тільки у комп'ютерних презентаціях та на малюнках. Двигунів до цього літака так само поки що не розробили. За задумом інженерів і конструкторів, запланована місткість надзвукового літака Overture - 50-60 пасажирів. Літатиме він на синтетичному пальному (SAF), яке через особливості свого синтезу матиме фактично нульовий показник викидів у атмосферу.

Єдиний одномісний XB-1 - поки що все, на що спромоглася Boom Supersonic

Водночас керівництво United Airlines наголосило, що висуватиме до літака Overture "високі вимоги щодо безпеки, експлуатаційних характеристик та сталого розвитку". Згідно з озвученими планами, перший політ цього літака очікується вже 2026 року, а регулярна експлуатація Overture в United Airlines має розпочатися 2029 року. Очікується, що цей пасажирський літак розвиватиме швидкість у 1,7 Маха або понад 2080 кілометрів на годину.

Сумна історія надзвукової пасажирської авіації

Фактично ця угода вкотре підживила надії на відродження надзвукової пасажирської авіації, історія якої безславно завершилася 2003 року аварією європейського літака Concorde. Ці повітряні судна експлуатувалися з 1970-х років, перевозячи пасажирів із США до Європи через Атлантику. Усі 13 літаків Concorde, попри захмарну вартість перельоту, були збитковими.

Це попри те, що єдиним конкурентом цього літака був лише радянський Ту-144, який перебував у експлуатації до 1999 року. Головна причина збитковості - величезні витрати палива, якого потребували потужні реактивні двигуни цих повітряних машин. Тож економічна нерентабельність поховала надії тих, хто мріяв про швидкий і повсюдний розвиток надзвукової пасажирської авіації у світі.

Надзвукові пасажирські літаки Concorde (на фото повітряне судно виробництва 1968 року) так і не стали рентабельними

Ще однією нездоланною перепоною для цього виду пасажирських перевезень стали закони фізики та аеродинаміки. Виявилося, що коли літак долає швидкість звуку (1 Мах) або звуковий бар'єр, це неодмінно призводить до появи так званого звукового удару. Тож літакам Concorde, приміром, заборонялося розвивати надзвукову швидкість над суходолом.

Хоч літак Overture ще не зробив жодного польоту, його розробники вже пообіцяли значно менший звуковий удар завдяки інноваційній аеродинаміці.

І знову все впирається в пальне

Попри оптимізм та запевнення розробників, навіть нинішні характеристики цього надзвукового літака щодо витрат палива під час польоту значно перевищують аналогічний показник теперішніх дозвукових літаків. Згідно з підрахунками незалежних експертів Міжнародної ради з екологічно чистого транспорту (ICCT), рівень витрат палива Overture в розрахунку на одного пасажира в середньому у п'ять-сім разів перевищуватиме показник дозвукових літаків на аналогічному маршруті. Відповідно вищими будуть і шкідливі викиди в атмосферу.

Проблематичним тут є ще один момент. Хоч інженери Boom Supersonic обіцяють експлуатацію цього літака виключно на нейтральному щодо викидів синтетичному паливі SAF, однак донині досвід його застосування обмежувався лише домішуванням до класичного авіаційного гасу. Та й обсяги виробництва цього палива поки що досить незначні, що його значно здорожує. Утім, в United Airlines пообіцяли налагодити співпрацю з Boom Supersonic задля різкого збільшення і здешевлення виробництва синтетичного пального.

Читайте також: Водоростями проти СО2: тест нової технології

На тлі цього з боку багатьох експертів лунає чимало критики та скепсису щодо озвучених планів United Airlines і Boom Supersonic. Дехто каже, що авіаперевізник United Airlines, який досі сповідував екологічність та філософію захисту довкілля лише на папері та у вигляді заяв, вирішив у такий спосіб укотре покращити свій імідж. Такої думки, наприклад, додержується експерт у галузі авіаперевезень Річард Абулафія з американської аналітичної компанії Teal Group. На його погляд, такі домовленості, як між United Airlines і Boom Supersonic, що насправді нічого не коштують учасникам, як правило, мають значний маркетинговий резонанс.

"United Airlines і надалі позиціонуватиме себе як екологічно свідому компанію, що нині виглядає дещо сміховинно", - визнає Абулафія. Але оскільки плани щодо експлуатації цього надзвукового літака "примарні", то поки що все це - лише заяви, які не відіграють значної ролі, додав експерт.

Або черговий провал, або революція авіаперевезень

Утім, деякі представники галузі дотримуються іншої думки щодо планів Boom Supersonic. До таких належить і вчений та інженер Німецького аерокосмічного центру (DLR) в Гамбурзі, фахівець у галузі цивільних надзвукових проєктів Бернд Лібгардт (Bernd Liebhardt). За його словами, останні домовленості з United Airlines "істотно підвищать довіру громадськості до Boom Supersonic".

Додаткової ваги цим домовленостям надає й те, що буквально нещодавно ще одна американська компанія Aerion Supersonic, яка експериментувала з концепціями надзвукових літаків бізнес-класу, оголосила про закриття проєкту. Свого часу Aerion Supersonic так само оголошувала про вкрай амбітні плани й концепції щодо розробки нових пасажирських надзвукових літаків. На реалізацію цих задумів було витрачено півтора десятиліття й залучено понад один мільярд доларів США.

Модель літака бізнес-класу AS2 компанії Aerion

Сміливі ідеї Aerion також активно підтримувала корпорація Boeing. Утім, виявилося, що для налагодження виробництва літаків Aerion знадобилися б інвестиції у понад три мільярди доларів, а інвесторів, готових викласти таку суму, Aerion знайти не спромоглася.

Тож Річард Абулафія не виключає, що схожа доля може спіткати й Boom Supersonic. "Якщо Aerion не змогла реалізувати свою послідовну концепцію, то хто тоді зможе?" - запитує він. Власне, керівник Boom Supersonic Блейк Шолл так само розуміє всі пов'язані з цим ризики. "Або ми зазнаємо фіаско, або змінимо світ", - визнав менеджер.