 Швидше за звук: чи є майбутнє у надзвукових пасажирських літаків | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Швидше за звук: чи є майбутнє у надзвукових пасажирських літаків

Попри амбітні плани, усі спроби відновити експлуатацію пасажирської реактивної авіації були марними. Одна із провідних американських авіакомпаній хоче поповнити свій флот такими літаками. Та чи матиме вона успіх?

Модель надзвукового літака Overture компанії Boom Supersonic

Модель надзвукового літака Overture компанії Boom Supersonic

На початку червня стало відомо про підписання домовленостей між американською авіакомпанією United Airlines та стартапом Boom Supersonic про замовлення 15 надзвукових літаків Overture з можливістю додаткового придбання ще 35 таких літаків. Ця новина викликала неабиякий резонанс в експертних колах, адже United Airlines - одна з найбільших авіакомпаній світу, а компанія-виробниця з Денвера досі спромоглася випустити лише один-єдиний прототип, та й той - одномісний XB-1 під назвою Baby Boom. До кінця поточного року цей унікат має пройти серію всебічних випробувань.

Якщо вони виявляться успішними, компанія застосує отриманий досвід у розробці вже, власне, самого літака Overture, який поки що існує тільки у комп'ютерних презентаціях та на малюнках. Двигунів до цього літака так само поки що не розробили. За задумом інженерів і конструкторів, запланована місткість надзвукового літака Overture - 50-60 пасажирів. Літатиме він на синтетичному пальному (SAF), яке через особливості свого синтезу матиме фактично нульовий показник викидів у атмосферу.

Єдиний одномісний XB-1 компанії Boom Supersonic

Єдиний одномісний XB-1 - поки що все, на що спромоглася Boom Supersonic

Водночас керівництво United Airlines наголосило, що висуватиме до літака Overture "високі вимоги щодо безпеки, експлуатаційних характеристик та сталого розвитку". Згідно з озвученими планами, перший політ цього літака очікується вже 2026 року, а регулярна експлуатація Overture в United Airlines має розпочатися 2029 року. Очікується, що цей пасажирський літак розвиватиме швидкість у 1,7 Маха або понад 2080 кілометрів на годину.

Сумна історія надзвукової пасажирської авіації

Фактично ця угода вкотре підживила надії на відродження надзвукової пасажирської авіації, історія якої безславно завершилася 2003 року аварією європейського літака Concorde. Ці повітряні судна експлуатувалися з 1970-х років, перевозячи пасажирів із США до Європи через Атлантику. Усі 13 літаків Concorde, попри захмарну вартість перельоту, були збитковими.

Це попри те, що єдиним конкурентом цього літака був лише радянський Ту-144, який перебував у експлуатації до 1999 року. Головна причина збитковості - величезні витрати палива, якого потребували потужні реактивні двигуни цих повітряних машин. Тож економічна нерентабельність поховала надії тих, хто мріяв про швидкий і повсюдний розвиток надзвукової пасажирської авіації у світі.

Надзвуковий пасажирський літак Concorde виробництва 1968 року

Надзвукові пасажирські літаки Concorde (на фото повітряне судно виробництва 1968 року) так і не стали рентабельними

Ще однією нездоланною перепоною для цього виду пасажирських перевезень стали закони фізики та аеродинаміки. Виявилося, що коли літак долає швидкість звуку (1 Мах) або звуковий бар'єр, це неодмінно призводить до появи так званого звукового удару. Тож літакам Concorde, приміром, заборонялося розвивати надзвукову швидкість над суходолом.

Хоч літак Overture ще не зробив жодного польоту, його розробники вже пообіцяли значно менший звуковий удар завдяки інноваційній аеродинаміці.

І знову все впирається в пальне

Попри оптимізм та запевнення розробників, навіть нинішні характеристики цього надзвукового літака щодо витрат палива під час польоту значно перевищують аналогічний показник теперішніх дозвукових літаків. Згідно з підрахунками незалежних експертів Міжнародної ради з екологічно чистого транспорту (ICCT), рівень витрат палива Overture в розрахунку на одного пасажира в середньому у п'ять-сім разів перевищуватиме показник дозвукових літаків на аналогічному маршруті. Відповідно вищими будуть і шкідливі викиди в атмосферу.

Проблематичним тут є ще один момент. Хоч інженери Boom Supersonic обіцяють експлуатацію цього літака виключно на нейтральному щодо викидів синтетичному паливі SAF, однак донині досвід його застосування обмежувався лише домішуванням до класичного авіаційного гасу. Та й обсяги виробництва цього палива поки що досить незначні, що його значно здорожує. Утім, в United Airlines пообіцяли налагодити співпрацю з Boom Supersonic задля різкого збільшення і здешевлення виробництва синтетичного пального.

Читайте також: Водоростями проти СО2: тест нової технології

На тлі цього з боку багатьох експертів лунає чимало критики та скепсису щодо озвучених планів United Airlines і Boom Supersonic. Дехто каже, що авіаперевізник United Airlines, який досі сповідував екологічність та філософію захисту довкілля лише на папері та у вигляді заяв, вирішив у такий спосіб укотре покращити свій імідж. Такої думки, наприклад, додержується експерт у галузі авіаперевезень Річард Абулафія з американської аналітичної компанії Teal Group. На його погляд, такі домовленості, як між United Airlines і Boom Supersonic, що насправді нічого не коштують учасникам, як правило, мають значний маркетинговий резонанс.

"United Airlines і надалі позиціонуватиме себе як екологічно свідому компанію, що нині виглядає дещо сміховинно", - визнає Абулафія. Але оскільки плани щодо експлуатації цього надзвукового літака "примарні", то поки що все це - лише заяви, які не відіграють значної ролі, додав експерт.

Або черговий провал, або революція авіаперевезень

Утім, деякі представники галузі дотримуються іншої думки щодо планів Boom Supersonic. До таких належить і вчений та інженер Німецького аерокосмічного центру (DLR) в Гамбурзі, фахівець у галузі цивільних надзвукових проєктів Бернд Лібгардт (Bernd Liebhardt). За його словами, останні домовленості з United Airlines "істотно підвищать довіру громадськості до Boom Supersonic".

Додаткової ваги цим домовленостям надає й те, що буквально нещодавно ще одна американська компанія Aerion Supersonic, яка експериментувала з концепціями надзвукових літаків бізнес-класу, оголосила про закриття проєкту. Свого часу Aerion Supersonic так само оголошувала про вкрай амбітні плани й концепції щодо розробки нових пасажирських надзвукових літаків. На реалізацію цих задумів було витрачено півтора десятиліття й залучено понад один мільярд доларів США.

Модель літака бізнес-класу AS2 компанії Aerion

Модель літака бізнес-класу AS2 компанії Aerion

Сміливі ідеї Aerion також активно підтримувала корпорація Boeing. Утім, виявилося, що для налагодження виробництва літаків Aerion знадобилися б інвестиції у понад три мільярди доларів, а інвесторів, готових викласти таку суму, Aerion знайти не спромоглася.

Тож Річард Абулафія не виключає, що схожа доля може спіткати й Boom Supersonic. "Якщо Aerion не змогла реалізувати свою послідовну концепцію, то хто тоді зможе?" - запитує він. Власне, керівник Boom Supersonic Блейк Шолл так само розуміє всі пов'язані з цим ризики. "Або ми зазнаємо фіаско, або змінимо світ", - визнав менеджер.

  • Flugzeuge der Zukunft: Elektro-Flugzeug

    Літаки майбутнього

    Польоти без викидів

    Авіація продукує близько трьох відсотків усіх викидів СО2. Але і цього, на думку Єврокомісії, забагато: вона вимагає до 2050 року скоротити їх на чверть. Допомогти в цьому міг би літак, котрий працює на струмі. Ця ідея належить конструкторському бюро із штаб-квартирою у Мюнхені Bauhaus-Luftfahrt.

  • Flugzeuge der Zukunft: Elektro-Flugzeug offen

    Літаки майбутнього

    Охолоджені двигуни

    Злетіти електролітак може лише з дуже потужними двигунами. Їх охолоджують до мінус 190 градусів за Цельсієм, і тоді кабелі та дроти, які проводять струм, практично не мають опору. Але для цього батареї мають стати ще легшими, ніж нині.

  • Flugzeuge der Zukunft: Blended Wing Body

    Літаки майбутнього

    Форма і функції

    Правильна форма літака заощаджує струм. У цьому ескізі літака Німецького центру авіації та космонавтики кабіну сплавлено з крилами. Таким чином знімається опір тертю. Кабіна сама стає фактично крилами.

  • Flugzeuge der Zukunft: Gegenläufiger offener Rotor

    Літаки майбутнього

    Великий пропелер

    Ще ефективнішими за сучасні реактивні двигуни є так звані "відкриті ротори". Вони мають пропелери, як на літаках минулого, тільки половина пропелерів крутяться у протилежному напрямку. За розрахунками Німецького центру авіації та космонавтики (DLR), це дозволить суттєво заощадити пальне. На жаль, за рахунок більшого шуму. Ротори сягають до 5 метрів у діаметрі.

  • Flugzeuge der Zukunft: Studie eines sparsamen Flugzeugs

    Літаки майбутнього

    Економічний, але гучніший

    Найкраще було би вбудовувати ротори у зовсім нові корпуси ззаду. Такі літаки були б ощадливішими та дещо повільнішими, ніж теперішні пасажирські літаки. Двохгодинний політ, наприклад, подовжився б лише на 15 хвилин. Мінус - відкриті ротори дуже гучні, навіть гучніші від сучасних реактивних літаків.

  • Flugzeug Solar Impulse erste interkontinentale Flug

    Літаки майбутнього

    Ощадливість понад усе

    Такий на вигляд літак, оптимізований на ощадливість: дуже довгі крила, видовжений корпус та електродвигун. Це літак на сонячних батареях "Solar Impulse". Бертран Пікар та Андре Боршберг продемонстрували, на що він здатний. Але швидкість цього літака - лише 70 кілометрів на годину, він також не може перевозити вантажі.

  • Flugzeuge der Zukunft: Klappbare Flügelspitzen

    Літаки майбутнього

    Відкидні крила

    Довгі та тонкі крила - добре для аеродинаміки. За рахунок цього можна заощаджувати пальне. Тому крила сонячного літака завдовжки лише 63 метри, тобто тільки на 5 метрів коротші, ніж у широкофюзеляжного літака. Утім, для таких літаків підійдуть посадкові коридори не у всіх аеропортах. Рішення проблеми - відкидні крила.

  • Flugzeuge der Zukunft: Boxwing Flugzeug

    Літаки майбутнього

    Назад до біпланів

    Біплан конструкторського бюро Bauhaus-Luftfahrt має великий відкритий пропелер та надзвичайно довгі й тонкі крила, наче у планера.Оскільки літальний апарат стріловидної форми, то може летіти швидко та ощадливо. Крила ж залишаються такими короткими, що літак може паркуватися в звичайних аеропортах.

  • Flugzeuge der Zukunft: Space Liner

    Літаки майбутнього

    Майбутнє - не лише ощадливе

    Для тих, для кого швидкість є принциповою, можливі й інші варіанти. Spaceliner від Німецького центру авіації та космонавтики - надзвуковий суборбітальний пасажирський літак з ракетним двигуном. Він міг би вийти на рейси вже 2050 року, щоб відстань з Європи до Австралії долати лише за 90 хвилин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Наталя Неділько


DW.COM

Бензин, дизель, водень, струм: що стане пальним майбутнього (відео)

Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі

Нові технології для захисту клімату: "зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.  

Також за темою

AS2-Business Jet von Aerion

Після Concorde: спроби створити надзвуковий пасажирський літак 22.04.2021

Здавалося, що ера надзвукових пасажирських літаків добігла кінця із Concorde. Та зараз знову розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у нових проєктів?

Boom Supersonic | Neuentwicklung Überschall-Flugzeug

Надзвуковий пасажирський літак Overture: за справу взявся приватний бізнес 12.10.2020

У СРСР був Ту-144, у Великобританії і Франції - "Конкорд", у США у ХХ столітті нічого не вийшло. Тепер фірма Boom Supersonic представила прототип лайнера нового покоління.

Реклама

Докладно

Електронний COVID-сертифікат на смартфоні, який тримають у руці

Як у Німеччині видають COVID-сертифікати

У німецьких аптеках тепер можна оформити електронні COVID-сертифікати. Хто може їх отримати?  

Модель надзвукового літака Overture компанії Boom Supersonic

Чи є майбутнє у надзвукових пасажирських літаків

Американська авіакомпанія хоче поповнити свій флот надзвуковими літаками. Та чи матиме вона успіх?  