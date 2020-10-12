Після Concorde: спроби створити надзвуковий пасажирський літак

Завдовжки лише у 21 метр - цей літак можна вважати невеликим за габаритами. Однак це - великий крок в історії авіації, адже йдеться про перший надзвуковий літак приватного виробництва. Досі усі подібні проєкти, як то європейський Concorde (експлуатувався до 2003 року), радянський Туполев Ту-144 (до 1999 р.) та військові реактивні літаки будувалися на держзамовлення і коштом платників податків.

Зараз все інакше: у жовтні 2020 року стартап Boom Supersonic з американського Денвера представив перший надзвуковий реактивний літак приватного виробництва - одномісний XB-1 під назвою Baby Boom. До кінця цього року цей унікат має пройти серію великих випробувань у районі каліфорнійської пустелі Мохаве, над якою літатиме зі швидкістю приблизно 1600 км/г.

Перша ера надзвукового польоту закінчилася катастрофою Concorde 25 липня 2000 року. У 2003 році проєкт було припинено.

З Лондона до Нью-Йорка лише за три години

Головна мета випробувань - перевірка аеродинамічної концепції, що, у разі успіху, дозволило б збудувати надзвуковий реактивний літак на 75 пасажирів під назвою Overture. Це дещо менший "наступник" Concorde, який розраховувався на 100 пасажирів. Якщо усе піде за планом, у другій половині цього десятиліття новий літак доставить пасажирів із Лондона до Нью-Йорка десь за 3,5 години і літатиме зі швидкістю близько 2700 км/год.

Виробник обіцяє і особливо "ощадний" для довкілля переліт завдяки CO2-нейтральному авіаційному пальному, інноваційній аеродинаміці та зменшеним звуковим ударом навіть при перельоті над суходолом.

Тестовий літак XB-1

Отож, галузь надзвукових польотів на початку 2020-их переживає справжнє відродження. Однак на шляху Boom Overture до успіху стоїть ще і чимало викликів - не лише юридичного чи фінансового, але і технологічного характеру, - насамперед це стосується розробки необхідних двигунів.

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"Серйозна компанія"

Та найвірогідніше, що першими у небо здіймуться менші надзвукові літаки, розраховані на 8-15 пасажирів. Американська Aerion Supersonic працює над цим з 2002 року. Поки що жоден її літак не злетів, але нещодавно компанія представила конкретні дані про те, як виглядатиме її модель AS2. Перший політ заплановано на 2024 рік, а на 2026-й - комерційне використання вже замовлених літаків. Очікується, що AS2 буде повільнішим, ніж Concorde. Але компанія не приховує, що AS2 - лише початок.

"Наша технологічна "дорожня карта" розписана на 50 років уперед. А перший крок у швидше майбутнє почнеться з AS2", - заявляв у 2019-му році тодішній головний стратег компанії Майк Манчіні. Наступним кроком може стати комерційний літак, але, наголошував він, компанія хоче підходити до цього обережно і екологічно, враховуючи попередні помилки Concorde. Нове покоління надзвукових літаків, за оцінками Манчіні, можна очікувати десь на початку 2030-их років.

Водночас експерти вважають Aerion достатньо авторитетною компанією. "Aerion постійно вдосконалювала свої моделі, а зараз розбудовує виробничу лінію у Флориді. Вони настільки кмітливі, що націлюються і на військовий ринок", - коментує вчений та інженер Німецького аерокосмічного центру (DLR) у Гамбурзі, фахівець у галузі цивільних надзвукових проєктів Бернд Лібгардт (Bernd Liebhardt).

AS2-Business Jet від Aerion

Швидше за найшвидший військовий літак?

Aerion підкреслює серйозність своїх намірів інвестиціями на 300 мільйонів доларів США у будівництво нової штаб-квартири та виробничих потужностей в Мельбурні, на "Космічному узбережжі" Флориди. Робота над першими прототипами AS2 має розпочатися вже у 2023 році.

"Concorde був сміливим і шляхетним експериментом, блискучим літаком і важливою віхою в історії авіації. Але за характеристиками, він мав занадто високі викиди, був занадто гучним для тих, хто живе поруч з аеропортами, був занадто дорогим в експлуатації. AS2 - щось цілком інше з точки зору технічних характеристик та бізнес-моделі", - запевняє генеральний директор Aerion Том Вайс.

А нещодавно Aerion підкинула ще один сюрприз: компанія оголосила, що вже до кінця десятиліття планує справжній квантовий стрибок з моделлю AS3, що зможе вмістити до 50 пасажирів і пролетіти без дозаправки 13000 кілометрів на швидкості близько 5000 км/год або більше. Він може стати першим комерційним літаком, що досягне низького гіперзвукового діапазону. Найшвидший на сьогодні літак - це військово-розвідувальний Lockheed SR-71 Blackbird зі швидкістю близько 4000 км/год. З Нью-Йорка до Лондона такий літак може долетіти за рекордні дві години.

Проєкт літака від Virgin Galactic

Тривають випробування та дослідження матеріалів, охолодження та аеродинамічних процесів. Для цього Aerion об'єднав свої зусилля із дослідницьким центром NASA у Ленглі, штат Вірджинія.

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Передчасна ейфорія?

Поки про AS3 сказати можна небагато. Виробник закладає у прототип дельта-крила, подвійний хвіст і чотири двигуни попарно під крилами. Головна ж заявлена ціль Aerion - зв'язати будь-яку точку на земній кулі з іншою лише за три години перельоту.

"Гіперзвукові перельоти - лише початок. Але для того, щоб по-справжньому змінити глобальну мобільність, нам доведеться розширити межі можливого", - амбітно заявляє шеф компанії Том Вайс. Водночас Бернд Лібгардт з DLR закликає до стриманості очікувань. "Гіперзвукові перельоти, у моєму розумінні, це ще справа майбутніх десятиліть. Поки ж є багато викликів із надзвуковими, тож спочатку треба усунути всі існуючі тут труднощі", - каже гамбурзький фахівець.