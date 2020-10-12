 Після Concorde: спроби створити надзвуковий пасажирський літак | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.04.2021

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Економіка

Після Concorde: спроби створити надзвуковий пасажирський літак

Здавалося, що ера надзвукових пасажирських літаків добігла кінця із Concorde. Та зараз знову розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у нових проєктів?

Прототип літака AS2 компанії Aerion Supersonic

Прототип літака AS2 компанії Aerion Supersonic

Завдовжки лише у 21 метр - цей літак можна вважати невеликим за габаритами. Однак це - великий крок в історії авіації, адже йдеться про перший надзвуковий літак приватного виробництва. Досі усі подібні проєкти, як то європейський Concorde (експлуатувався до 2003 року), радянський Туполев Ту-144 (до 1999 р.) та військові реактивні літаки будувалися на держзамовлення і коштом платників податків.

Зараз все інакше: у жовтні 2020 року стартап Boom Supersonic з американського Денвера представив перший надзвуковий реактивний літак приватного виробництва - одномісний XB-1 під назвою Baby Boom. До кінця цього року цей унікат має пройти серію великих випробувань у районі каліфорнійської пустелі Мохаве, над якою літатиме зі швидкістю приблизно 1600 км/г.

Перша ера надзвукового польоту закінчилася катастрофою Concorde 25 липня 2000 року

Перша ера надзвукового польоту закінчилася катастрофою Concorde 25 липня 2000 року. У 2003 році проєкт було припинено.

З Лондона до Нью-Йорка лише за три години

Головна мета випробувань - перевірка аеродинамічної концепції, що, у разі успіху, дозволило б збудувати надзвуковий реактивний літак на 75 пасажирів під назвою Overture. Це дещо менший "наступник" Concorde, який розраховувався на 100 пасажирів. Якщо усе піде за планом, у другій половині цього десятиліття новий літак доставить пасажирів із Лондона до Нью-Йорка десь за 3,5 години і літатиме зі швидкістю близько 2700 км/год.

Виробник обіцяє і особливо "ощадний" для довкілля переліт завдяки CO2-нейтральному авіаційному пальному, інноваційній аеродинаміці та зменшеним звуковим ударом навіть при перельоті над суходолом.

Тестовий літак XB-1

Тестовий літак XB-1

Отож, галузь надзвукових польотів на початку 2020-их переживає справжнє відродження. Однак на шляху Boom Overture до успіху стоїть ще і чимало викликів - не лише юридичного чи фінансового, але і технологічного характеру, - насамперед це стосується розробки необхідних двигунів.

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"Серйозна компанія"

Та найвірогідніше, що першими у небо здіймуться менші надзвукові літаки, розраховані на 8-15 пасажирів. Американська Aerion Supersonic працює над цим з 2002 року. Поки що жоден її літак не злетів, але нещодавно компанія представила конкретні дані про те, як виглядатиме її модель AS2. Перший політ заплановано на 2024 рік, а на 2026-й - комерційне використання вже замовлених літаків. Очікується, що AS2 буде повільнішим, ніж Concorde. Але компанія не приховує, що AS2 - лише початок.

"Наша технологічна "дорожня карта" розписана на 50 років уперед. А перший крок у швидше майбутнє почнеться з AS2", - заявляв у 2019-му році тодішній головний стратег компанії Майк Манчіні. Наступним кроком може стати комерційний літак, але, наголошував він, компанія хоче підходити до цього обережно і екологічно, враховуючи попередні помилки Concorde. Нове покоління надзвукових літаків, за оцінками Манчіні, можна очікувати десь на початку 2030-их років.

Водночас експерти вважають Aerion достатньо авторитетною компанією. "Aerion постійно вдосконалювала свої моделі, а зараз розбудовує виробничу лінію у Флориді. Вони настільки кмітливі, що націлюються і на військовий ринок", - коментує вчений та інженер Німецького аерокосмічного центру (DLR) у Гамбурзі, фахівець у галузі цивільних надзвукових проєктів Бернд Лібгардт (Bernd Liebhardt).

AS2-Business Jet

AS2-Business Jet від Aerion

Швидше за найшвидший військовий літак? 

Aerion підкреслює серйозність своїх намірів інвестиціями на 300 мільйонів доларів США у будівництво нової штаб-квартири та виробничих потужностей в Мельбурні, на "Космічному узбережжі" Флориди. Робота над першими прототипами AS2 має розпочатися вже у 2023 році.

"Concorde був сміливим і шляхетним експериментом, блискучим літаком і важливою віхою в історії авіації. Але за характеристиками, він мав занадто високі викиди, був занадто гучним для тих, хто живе поруч з аеропортами, був занадто дорогим в експлуатації. AS2 - щось цілком інше з точки зору технічних характеристик та бізнес-моделі", - запевняє генеральний директор Aerion Том Вайс.

А нещодавно Aerion підкинула ще один сюрприз: компанія оголосила, що вже до кінця десятиліття планує справжній квантовий стрибок з моделлю AS3, що зможе вмістити до 50 пасажирів і пролетіти без дозаправки 13000 кілометрів на швидкості близько 5000 км/год або більше. Він може стати першим комерційним літаком, що досягне низького гіперзвукового діапазону. Найшвидший на сьогодні літак - це військово-розвідувальний Lockheed SR-71 Blackbird зі швидкістю близько 4000 км/год. З Нью-Йорка до Лондона такий літак може долетіти за рекордні дві години.

Проєкт літака від Virgin Galactic

Проєкт літака від Virgin Galactic

Тривають випробування та дослідження матеріалів, охолодження та аеродинамічних процесів. Для цього Aerion об'єднав свої зусилля із дослідницьким центром NASA у Ленглі, штат Вірджинія.

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Передчасна ейфорія?

Поки про AS3 сказати можна небагато. Виробник закладає у прототип дельта-крила, подвійний хвіст і чотири двигуни попарно під крилами. Головна ж заявлена ціль Aerion - зв'язати будь-яку точку на земній кулі з іншою лише за три години перельоту.

"Гіперзвукові перельоти - лише початок. Але для того, щоб по-справжньому змінити глобальну мобільність, нам доведеться розширити межі можливого", - амбітно заявляє шеф компанії Том Вайс. Водночас Бернд Лібгардт з DLR закликає до стриманості очікувань. "Гіперзвукові перельоти, у моєму розумінні, це ще справа майбутніх десятиліть. Поки ж є багато викликів із надзвуковими, тож спочатку треба усунути всі існуючі тут труднощі", - каже гамбурзький фахівець.

  • Flugzeuge der Zukunft: Elektro-Flugzeug

    Літаки майбутнього

    Польоти без викидів

    Авіація продукує близько трьох відсотків усіх викидів СО2. Але і цього, на думку Єврокомісії, забагато: вона вимагає до 2050 року скоротити їх на чверть. Допомогти в цьому міг би літак, котрий працює на струмі. Ця ідея належить конструкторському бюро із штаб-квартирою у Мюнхені Bauhaus-Luftfahrt.

  • Flugzeuge der Zukunft: Elektro-Flugzeug offen

    Літаки майбутнього

    Охолоджені двигуни

    Злетіти електролітак може лише з дуже потужними двигунами. Їх охолоджують до мінус 190 градусів за Цельсієм, і тоді кабелі та дроти, які проводять струм, практично не мають опору. Але для цього батареї мають стати ще легшими, ніж нині.

  • Flugzeuge der Zukunft: Blended Wing Body

    Літаки майбутнього

    Форма і функції

    Правильна форма літака заощаджує струм. У цьому ескізі літака Німецького центру авіації та космонавтики кабіну сплавлено з крилами. Таким чином знімається опір тертю. Кабіна сама стає фактично крилами.

  • Flugzeuge der Zukunft: Gegenläufiger offener Rotor

    Літаки майбутнього

    Великий пропелер

    Ще ефективнішими за сучасні реактивні двигуни є так звані "відкриті ротори". Вони мають пропелери, як на літаках минулого, тільки половина пропелерів крутяться у протилежному напрямку. За розрахунками Німецького центру авіації та космонавтики (DLR), це дозволить суттєво заощадити пальне. На жаль, за рахунок більшого шуму. Ротори сягають до 5 метрів у діаметрі.

  • Flugzeuge der Zukunft: Studie eines sparsamen Flugzeugs

    Літаки майбутнього

    Економічний, але гучніший

    Найкраще було би вбудовувати ротори у зовсім нові корпуси ззаду. Такі літаки були б ощадливішими та дещо повільнішими, ніж теперішні пасажирські літаки. Двохгодинний політ, наприклад, подовжився б лише на 15 хвилин. Мінус - відкриті ротори дуже гучні, навіть гучніші від сучасних реактивних літаків.

  • Flugzeug Solar Impulse erste interkontinentale Flug

    Літаки майбутнього

    Ощадливість понад усе

    Такий на вигляд літак, оптимізований на ощадливість: дуже довгі крила, видовжений корпус та електродвигун. Це літак на сонячних батареях "Solar Impulse". Бертран Пікар та Андре Боршберг продемонстрували, на що він здатний. Але швидкість цього літака - лише 70 кілометрів на годину, він також не може перевозити вантажі.

  • Flugzeuge der Zukunft: Klappbare Flügelspitzen

    Літаки майбутнього

    Відкидні крила

    Довгі та тонкі крила - добре для аеродинаміки. За рахунок цього можна заощаджувати пальне. Тому крила сонячного літака завдовжки лише 63 метри, тобто тільки на 5 метрів коротші, ніж у широкофюзеляжного літака. Утім, для таких літаків підійдуть посадкові коридори не у всіх аеропортах. Рішення проблеми - відкидні крила.

  • Flugzeuge der Zukunft: Boxwing Flugzeug

    Літаки майбутнього

    Назад до біпланів

    Біплан конструкторського бюро Bauhaus-Luftfahrt має великий відкритий пропелер та надзвичайно довгі й тонкі крила, наче у планера.Оскільки літальний апарат стріловидної форми, то може летіти швидко та ощадливо. Крила ж залишаються такими короткими, що літак може паркуватися в звичайних аеропортах.

  • Flugzeuge der Zukunft: Space Liner

    Літаки майбутнього

    Майбутнє - не лише ощадливе

    Для тих, для кого швидкість є принциповою, можливі й інші варіанти. Spaceliner від Німецького центру авіації та космонавтики - надзвуковий суборбітальний пасажирський літак з ракетним двигуном. Він міг би вийти на рейси вже 2050 року, щоб відстань з Європи до Австралії долати лише за 90 хвилин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Наталя Неділько


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Докладно

Прототип літака AS2 компанії Aerion Supersonic

Після Concorde: спроби створити надзвуковий авіалайнер

Розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у цих проєктів?  

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