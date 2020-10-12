Після Concorde: спроби створити надзвуковий пасажирський літак

Здавалося, що ера надзвукових пасажирських літаків добігла кінця із Concorde. Та зараз знову розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у нових проєктів?
Завдовжки лише у 21 метр - цей літак можна вважати невеликим за габаритами. Однак це - великий крок в історії авіації, адже йдеться про перший надзвуковий літак приватного виробництва. Досі усі подібні проєкти, як то європейський Concorde (експлуатувався до 2003 року), радянський Туполев Ту-144 (до 1999 р.) та військові реактивні літаки будувалися на держзамовлення і коштом платників податків.
Зараз все інакше: у жовтні 2020 року стартап Boom Supersonic з американського Денвера представив перший надзвуковий реактивний літак приватного виробництва - одномісний XB-1 під назвою Baby Boom. До кінця цього року цей унікат має пройти серію великих випробувань у районі каліфорнійської пустелі Мохаве, над якою літатиме зі швидкістю приблизно 1600 км/г.
Перша ера надзвукового польоту закінчилася катастрофою Concorde 25 липня 2000 року. У 2003 році проєкт було припинено.
Головна мета випробувань - перевірка аеродинамічної концепції, що, у разі успіху, дозволило б збудувати надзвуковий реактивний літак на 75 пасажирів під назвою Overture. Це дещо менший "наступник" Concorde, який розраховувався на 100 пасажирів. Якщо усе піде за планом, у другій половині цього десятиліття новий літак доставить пасажирів із Лондона до Нью-Йорка десь за 3,5 години і літатиме зі швидкістю близько 2700 км/год.
Виробник обіцяє і особливо "ощадний" для довкілля переліт завдяки CO2-нейтральному авіаційному пальному, інноваційній аеродинаміці та зменшеним звуковим ударом навіть при перельоті над суходолом.
Отож, галузь надзвукових польотів на початку 2020-их переживає справжнє відродження. Однак на шляху Boom Overture до успіху стоїть ще і чимало викликів - не лише юридичного чи фінансового, але і технологічного характеру, - насамперед це стосується розробки необхідних двигунів.
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Та найвірогідніше, що першими у небо здіймуться менші надзвукові літаки, розраховані на 8-15 пасажирів. Американська Aerion Supersonic працює над цим з 2002 року. Поки що жоден її літак не злетів, але нещодавно компанія представила конкретні дані про те, як виглядатиме її модель AS2. Перший політ заплановано на 2024 рік, а на 2026-й - комерційне використання вже замовлених літаків. Очікується, що AS2 буде повільнішим, ніж Concorde. Але компанія не приховує, що AS2 - лише початок.
"Наша технологічна "дорожня карта" розписана на 50 років уперед. А перший крок у швидше майбутнє почнеться з AS2", - заявляв у 2019-му році тодішній головний стратег компанії Майк Манчіні. Наступним кроком може стати комерційний літак, але, наголошував він, компанія хоче підходити до цього обережно і екологічно, враховуючи попередні помилки Concorde. Нове покоління надзвукових літаків, за оцінками Манчіні, можна очікувати десь на початку 2030-их років.
Водночас експерти вважають Aerion достатньо авторитетною компанією. "Aerion постійно вдосконалювала свої моделі, а зараз розбудовує виробничу лінію у Флориді. Вони настільки кмітливі, що націлюються і на військовий ринок", - коментує вчений та інженер Німецького аерокосмічного центру (DLR) у Гамбурзі, фахівець у галузі цивільних надзвукових проєктів Бернд Лібгардт (Bernd Liebhardt).
Aerion підкреслює серйозність своїх намірів інвестиціями на 300 мільйонів доларів США у будівництво нової штаб-квартири та виробничих потужностей в Мельбурні, на "Космічному узбережжі" Флориди. Робота над першими прототипами AS2 має розпочатися вже у 2023 році.
"Concorde був сміливим і шляхетним експериментом, блискучим літаком і важливою віхою в історії авіації. Але за характеристиками, він мав занадто високі викиди, був занадто гучним для тих, хто живе поруч з аеропортами, був занадто дорогим в експлуатації. AS2 - щось цілком інше з точки зору технічних характеристик та бізнес-моделі", - запевняє генеральний директор Aerion Том Вайс.
А нещодавно Aerion підкинула ще один сюрприз: компанія оголосила, що вже до кінця десятиліття планує справжній квантовий стрибок з моделлю AS3, що зможе вмістити до 50 пасажирів і пролетіти без дозаправки 13000 кілометрів на швидкості близько 5000 км/год або більше. Він може стати першим комерційним літаком, що досягне низького гіперзвукового діапазону. Найшвидший на сьогодні літак - це військово-розвідувальний Lockheed SR-71 Blackbird зі швидкістю близько 4000 км/год. З Нью-Йорка до Лондона такий літак може долетіти за рекордні дві години.
Тривають випробування та дослідження матеріалів, охолодження та аеродинамічних процесів. Для цього Aerion об'єднав свої зусилля із дослідницьким центром NASA у Ленглі, штат Вірджинія.
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Поки про AS3 сказати можна небагато. Виробник закладає у прототип дельта-крила, подвійний хвіст і чотири двигуни попарно під крилами. Головна ж заявлена ціль Aerion - зв'язати будь-яку точку на земній кулі з іншою лише за три години перельоту.
"Гіперзвукові перельоти - лише початок. Але для того, щоб по-справжньому змінити глобальну мобільність, нам доведеться розширити межі можливого", - амбітно заявляє шеф компанії Том Вайс. Водночас Бернд Лібгардт з DLR закликає до стриманості очікувань. "Гіперзвукові перельоти, у моєму розумінні, це ще справа майбутніх десятиліть. Поки ж є багато викликів із надзвуковими, тож спочатку треба усунути всі існуючі тут труднощі", - каже гамбурзький фахівець.