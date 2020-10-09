Надзвуковий пасажирський літак Overture: за справу взявся приватний бізнес

У СРСР був Ту-144, у Великобританії і Франції - "Конкорд", у США у ХХ столітті нічого не вийшло. Тепер фірма Boom Supersonic представила прототип лайнера нового покоління.
Раніше на авіазаводах неодмінно було чути звук молотків. В ангарі американської компанії Boom Supersonic в аеропорту Денвера, штат Колорадо, навпаки, досить тихо. Таке враження, що перебуваєш у гігантській лабораторії, де особливо прискіпливо стежать за чистотою. Жодних стружок і гучних верстатів. Тут працюють прямо-таки з хірургічною точністю, перевіряючи соті частки міліметра за допомогою лазерних вимірювальних приладів. Ласкаво просимо - ви на авіаційному виробництві ХХІ століття!
"Ми тут щодня з хвилюванням спостерігаємо за тим, як у нашому ангарі визріває майбутнє авіації", - каже 39-річний керівник високотехнологічної компанії Boom Supersonic Блейк Шолль. До кінця цього десятиліття компанія збирається налагодити серійне виробництво літака Overture - першого після "Конкорда" (Concorde) комерційного надзвукового пасажирського авіалайнера.
7 жовтня сталася найважливіша подія в історії створеної у 2014 році фірми: під час прямої трансляції в інтернеті відбулася презентація двомісного XB-1 - першого в історії світового авіабудування надзвукового літака, побудованого на приватні гроші. Компанія Boom Supersonic вклала у його створення основну частину отриманих від інвесторів 160 мільйонів доларів.
XB-1 - це зменшений приблизно утричі прототип майбутнього пасажирського лайнера Overture, розрахований на двох льотчиків-випробувачів. Його довжина - 21 метр, розмах крил - 6,40 метра, максимальна дальність польоту - 1900 кілометрів. Очікується, що він зможе літати зі швидкістю Mach 2,2 - у два з гаком рази швидше звуку або близько 2700 кілометрів на годину. Початок льотних випробувань намічено на середину 2021 року. Це на три роки пізніше, ніж планувалося.
У компанії Boom Supersonic впевнені, що на світовому ринку пасажирських авіаперевезень є досить велика ніша для нового покоління надзвукових літаків, які прийдуть на зміну британсько-французькому "Конкорду", чия ера закінчилася у 2003 році. Завдяки сучасним технологіям ці лайнери можна зробити досить економічними, тож політ обійдеться пасажирові не дорожче сьогоднішнього квитка у бізнес-класі на далекомагістральні рейси.
До того ж Overture буде приблизно на чверть меншим свого попередника. Новий надзвуковий лайнер розрахований не на 100, як "Конкорд", а максимум на 75 пасажирів, його довжина - 51,8 метра замість 62 метрів, розмах крил становитиме 18,2 метра проти 25,5 метра.
Творці Overture сподіваються, що компактніший літак дозволить мінімізувати гучність звукового удару, який неминуче виникає, коли долається швидкість звуку, і це істотно розширить можливості застосування нового лайнера. Адже "Конкорду" дозволяли розвивати надзвукову швидкість тільки над океанами. Втім, поки в компанії Boom Supersonic виходять з того, що заборона на звукові удари над сушею збережеться, хоча не виключають, що регулятор у США перегляне це правило в разі появи менш гучних літаків.
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Але навіть якщо брати тільки маршрути над океанами - Overture міг би обслуговувати близько 500 напрямків, порахував Блейк Шолль. Так, за подвійної швидкості звуку політ з Лондона у Нью-Йорк займав би лишень 3 години 15 хвилин замість семи годин, а зі Сан-Франциско можна було б дістатися Токіо за 5 з половиною годин замість нинішніх 11.
Тому зрозуміло, чому проєкт активно підтримує японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL), яка вже замовила 20 літаків і внесла передоплату. Опцію на 10 лайнерів придбала і авіакомпанія Virgin Atlantic Airways британського мільярдера Річарда Бренсона, причому в разі провалу проєкту вона не може претендувати на повернення сплачених мільйонів доларів, а сума двозначна.
Overture повинен стати не тільки економічним, але і екологічним літаком. Цьому аспекту в Boom Supersonic зі самого початку надавали принципове значення, тому всі літаки компанії повинні будуть літати на гасі з біологічної сировини.
Поряд з Boom Supersonic над створенням цивільного надзвукового літака працює ще одна американська компанія - Aerion Supersonic. Вона розробляє приватний літак на 12 пасажирів, має намір реалізувати свій проєкт до середини цього десятиліття і теж домоглася вже помітних успіхів. Тож перші й поки що єдині в світі пасажирські надзвукові літаки ХХІ-го століття розробляються у США. Це - корінний поворот в історії авіації та крок до подолання американцями національної психологічної травми. Адже хоча Сполучені Штати десятиліттями лідирували на планеті в галузі цивільного літакобудування, гігантські зусилля зі створення в 1960-і роки великого комерційного надзвукового авіалайнера нічого не дали.
Британсько-французький "Конкорд" та радянський Ту-144 як частина експозиції музею авіаціної техніки в німецькому Зінсгаймі
У червні 1963 року президент США Джон Кеннеді оголосив про "негайний початок програми з метою того, щоби якомога раніше розробити прототип комерційно успішного надзвукового літака, який перевершував би будь-який інший, що випускається у будь-якій іншій країні світу". Це сталося в обстановці тодішньої гонки з Радянським Союзом.
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СРСР на той час уже працював над подібним проєктом і 31 грудня 1968 року зумів підняти в повітря перший у світі цивільний надзвуковий літак. Так що Ту-144 на кілька місяців випередив британсько-французький "Конкорд". Західноєвропейський лайнер став хоча би технічним тріумфом 1960-х років - радянський літак до стадії експлуатації так і не дійшов.
США ж просто надірвалися при спробі побудувати надзвукового гіганта, який був би на 30 метрів довшим "Конкорда", міг би брати на борт близько 300 пасажирів і літав би зі швидкістю Mach 2,7 - майже утричі швидше звуку. У 1973 році Конгрес США "потягнув" стоп-кран і призупинив розробку. Автори проєкту під назвою Boeing 2707 хотіли мати все і занадто рано: на той момент багато необхідних технологій перебували ще на початковій стадії розвитку.
В результаті, понад один мільярд доларів, що сьогодні відповідало б приблизно 6,5 мільярдам, були витрачені на літак, від якого у кінцевому рахунку не залишилося нічого, крім величезної дерев'яної моделі у натуральну величину. Так що в Boom Supersonic прекрасно знають, чого їм будь-що-будь потрібно уникнути.
Стаття написана автором книги "Надзвукові пасажирські літаки: минуле і майбутнє", яка вийшла німецькою мовою у видавництві Motorbuch Verlag у Штутгарті.