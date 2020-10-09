Надзвуковий пасажирський літак Overture: за справу взявся приватний бізнес

Раніше на авіазаводах неодмінно було чути звук молотків. В ангарі американської компанії Boom Supersonic в аеропорту Денвера, штат Колорадо, навпаки, досить тихо. Таке враження, що перебуваєш у гігантській лабораторії, де особливо прискіпливо стежать за чистотою. Жодних стружок і гучних верстатів. Тут працюють прямо-таки з хірургічною точністю, перевіряючи соті частки міліметра за допомогою лазерних вимірювальних приладів. Ласкаво просимо - ви на авіаційному виробництві ХХІ століття!

XB-1: перший у світі надзвуковий літак за приватні гроші

"Ми тут щодня з хвилюванням спостерігаємо за тим, як у нашому ангарі визріває майбутнє авіації", - каже 39-річний керівник високотехнологічної компанії Boom Supersonic Блейк Шолль. До кінця цього десятиліття компанія збирається налагодити серійне виробництво літака Overture - першого після "Конкорда" (Concorde) комерційного надзвукового пасажирського авіалайнера.

XB-1 - перший цивільний надзвуковий літак XXI століття. Льотні випробування намічені на 2021 рік

7 жовтня сталася найважливіша подія в історії створеної у 2014 році фірми: під час прямої трансляції в інтернеті відбулася презентація двомісного XB-1 - першого в історії світового авіабудування надзвукового літака, побудованого на приватні гроші. Компанія Boom Supersonic вклала у його створення основну частину отриманих від інвесторів 160 мільйонів доларів.

XB-1 - це зменшений приблизно утричі прототип майбутнього пасажирського лайнера Overture, розрахований на двох льотчиків-випробувачів. Його довжина - 21 метр, розмах крил - 6,40 метра, максимальна дальність польоту - 1900 кілометрів. Очікується, що він зможе літати зі швидкістю Mach 2,2 - у два з гаком рази швидше звуку або близько 2700 кілометрів на годину. Початок льотних випробувань намічено на середину 2021 року. Це на три роки пізніше, ніж планувалося.

Чим Overture відрізнятиметься від Concorde

У компанії Boom Supersonic впевнені, що на світовому ринку пасажирських авіаперевезень є досить велика ніша для нового покоління надзвукових літаків, які прийдуть на зміну британсько-французькому "Конкорду", чия ера закінчилася у 2003 році. Завдяки сучасним технологіям ці лайнери можна зробити досить економічними, тож політ обійдеться пасажирові не дорожче сьогоднішнього квитка у бізнес-класі на далекомагістральні рейси.

Блейк Шолль з моделлю свого дітища

До того ж Overture буде приблизно на чверть меншим свого попередника. Новий надзвуковий лайнер розрахований не на 100, як "Конкорд", а максимум на 75 пасажирів, його довжина - 51,8 метра замість 62 метрів, розмах крил становитиме 18,2 метра проти 25,5 метра.

Творці Overture сподіваються, що компактніший літак дозволить мінімізувати гучність звукового удару, який неминуче виникає, коли долається швидкість звуку, і це істотно розширить можливості застосування нового лайнера. Адже "Конкорду" дозволяли розвивати надзвукову швидкість тільки над океанами. Втім, поки в компанії Boom Supersonic виходять з того, що заборона на звукові удари над сушею збережеться, хоча не виключають, що регулятор у США перегляне це правило в разі появи менш гучних літаків.

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Біопаливо для міжконтинентальних рейсів

Але навіть якщо брати тільки маршрути над океанами - Overture міг би обслуговувати близько 500 напрямків, порахував Блейк Шолль. Так, за подвійної швидкості звуку політ з Лондона у Нью-Йорк займав би лишень 3 години 15 хвилин замість семи годин, а зі Сан-Франциско можна було б дістатися Токіо за 5 з половиною годин замість нинішніх 11.

Overture повинен стати не тільки економічним, але і екологічним літаком



Тому зрозуміло, чому проєкт активно підтримує японська авіакомпанія Japan Airlines (JAL), яка вже замовила 20 літаків і внесла передоплату. Опцію на 10 лайнерів придбала і авіакомпанія Virgin Atlantic Airways британського мільярдера Річарда Бренсона, причому в разі провалу проєкту вона не може претендувати на повернення сплачених мільйонів доларів, а сума двозначна.

Overture повинен стати не тільки економічним, але і екологічним літаком. Цьому аспекту в Boom Supersonic зі самого початку надавали принципове значення, тому всі літаки компанії повинні будуть літати на гасі з біологічної сировини.

Підприємець Блейк Шолль замість президента Джона Кеннеді

Поряд з Boom Supersonic над створенням цивільного надзвукового літака працює ще одна американська компанія - Aerion Supersonic. Вона розробляє приватний літак на 12 пасажирів, має намір реалізувати свій проєкт до середини цього десятиліття і теж домоглася вже помітних успіхів. Тож перші й поки що єдині в світі пасажирські надзвукові літаки ХХІ-го століття розробляються у США. Це - корінний поворот в історії авіації та крок до подолання американцями національної психологічної травми. Адже хоча Сполучені Штати десятиліттями лідирували на планеті в галузі цивільного літакобудування, гігантські зусилля зі створення в 1960-і роки великого комерційного надзвукового авіалайнера нічого не дали.

Британсько-французький "Конкорд" та радянський Ту-144 як частина експозиції музею авіаціної техніки в німецькому Зінсгаймі



У червні 1963 року президент США Джон Кеннеді оголосив про "негайний початок програми з метою того, щоби якомога раніше розробити прототип комерційно успішного надзвукового літака, який перевершував би будь-який інший, що випускається у будь-якій іншій країні світу". Це сталося в обстановці тодішньої гонки з Радянським Союзом.

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Суперництво з СРСР: США надірвалися через гігантоманію

СРСР на той час уже працював над подібним проєктом і 31 грудня 1968 року зумів підняти в повітря перший у світі цивільний надзвуковий літак. Так що Ту-144 на кілька місяців випередив британсько-французький "Конкорд". Західноєвропейський лайнер став хоча би технічним тріумфом 1960-х років - радянський літак до стадії експлуатації так і не дійшов.

США ж просто надірвалися при спробі побудувати надзвукового гіганта, який був би на 30 метрів довшим "Конкорда", міг би брати на борт близько 300 пасажирів і літав би зі швидкістю Mach 2,7 - майже утричі швидше звуку. У 1973 році Конгрес США "потягнув" стоп-кран і призупинив розробку. Автори проєкту під назвою Boeing 2707 хотіли мати все і занадто рано: на той момент багато необхідних технологій перебували ще на початковій стадії розвитку.

Boeing Overture Boom - дерев'яна модель

В результаті, понад один мільярд доларів, що сьогодні відповідало б приблизно 6,5 мільярдам, були витрачені на літак, від якого у кінцевому рахунку не залишилося нічого, крім величезної дерев'яної моделі у натуральну величину. Так що в Boom Supersonic прекрасно знають, чого їм будь-що-будь потрібно уникнути.

Стаття написана автором книги "Надзвукові пасажирські літаки: минуле і майбутнє", яка вийшла німецькою мовою у видавництві Motorbuch Verlag у Штутгарті.

Літаки майбутнього Польоти без викидів Авіація продукує близько трьох відсотків усіх викидів СО2. Але і цього, на думку Єврокомісії, забагато: вона вимагає до 2050 року скоротити їх на чверть. Допомогти в цьому міг би літак, котрий працює на струмі. Ця ідея належить конструкторському бюро із штаб-квартирою у Мюнхені Bauhaus-Luftfahrt.

Літаки майбутнього Охолоджені двигуни Злетіти електролітак може лише з дуже потужними двигунами. Їх охолоджують до мінус 190 градусів за Цельсієм, і тоді кабелі та дроти, які проводять струм, практично не мають опору. Але для цього батареї мають стати ще легшими, ніж нині.

Літаки майбутнього Форма і функції Правильна форма літака заощаджує струм. У цьому ескізі літака Німецького центру авіації та космонавтики кабіну сплавлено з крилами. Таким чином знімається опір тертю. Кабіна сама стає фактично крилами.

Літаки майбутнього Великий пропелер Ще ефективнішими за сучасні реактивні двигуни є так звані "відкриті ротори". Вони мають пропелери, як на літаках минулого, тільки половина пропелерів крутяться у протилежному напрямку. За розрахунками Німецького центру авіації та космонавтики (DLR), це дозволить суттєво заощадити пальне. На жаль, за рахунок більшого шуму. Ротори сягають до 5 метрів у діаметрі.

Літаки майбутнього Економічний, але гучніший Найкраще було би вбудовувати ротори у зовсім нові корпуси ззаду. Такі літаки були б ощадливішими та дещо повільнішими, ніж теперішні пасажирські літаки. Двохгодинний політ, наприклад, подовжився б лише на 15 хвилин. Мінус - відкриті ротори дуже гучні, навіть гучніші від сучасних реактивних літаків.

Літаки майбутнього Ощадливість понад усе Такий на вигляд літак, оптимізований на ощадливість: дуже довгі крила, видовжений корпус та електродвигун. Це літак на сонячних батареях "Solar Impulse". Бертран Пікар та Андре Боршберг продемонстрували, на що він здатний. Але швидкість цього літака - лише 70 кілометрів на годину, він також не може перевозити вантажі.

Літаки майбутнього Відкидні крила Довгі та тонкі крила - добре для аеродинаміки. За рахунок цього можна заощаджувати пальне. Тому крила сонячного літака завдовжки лише 63 метри, тобто тільки на 5 метрів коротші, ніж у широкофюзеляжного літака. Утім, для таких літаків підійдуть посадкові коридори не у всіх аеропортах. Рішення проблеми - відкидні крила.

Літаки майбутнього Назад до біпланів Біплан конструкторського бюро Bauhaus-Luftfahrt має великий відкритий пропелер та надзвичайно довгі й тонкі крила, наче у планера.Оскільки літальний апарат стріловидної форми, то може летіти швидко та ощадливо. Крила ж залишаються такими короткими, що літак може паркуватися в звичайних аеропортах.

Літаки майбутнього Майбутнє - не лише ощадливе Для тих, для кого швидкість є принциповою, можливі й інші варіанти. Spaceliner від Німецького центру авіації та космонавтики - надзвуковий суборбітальний пасажирський літак з ракетним двигуном. Він міг би вийти на рейси вже 2050 року, щоб відстань з Європи до Австралії долати лише за 90 хвилин. Автор: Фабіан Шмідт, Наталя Неділько

