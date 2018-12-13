Ердоган та Трамп домовилися про співпрацю в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 14 грудня, провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Ішлося про перестороги Туреччини й боротьбу з тероризмом у Сирії, повідомила державна турецька інформагенція Anadolu. Лідери двох держав домовилися про ефективнішу співпрацю в Сирії.

Ердоган хоче, щоб курдські "Загони народної самооборони" (YPG) нішли з міста Манбідж на півночі Сирії. Курди контролюють місто з 2016 року, відколи звідти втекли бойовики "Ісламської держави". 13 грудня Ердоган оголосив, що турецькі війська увійдуть у Манбідж на півночі Сирії, якщо там і надалі залишатимуться YPG. Анкара називає ці курдські підрозділи "терористами". Дату початку операції він не назвав.

Манбідж нині контролює військова рада, тісно пов'язана з YPG, уточнює інформагенція dpa. Там також присутні американські військові, для яких курдські підрозділи є союзниками в боротьбі з "Ісламською державою". "Ми ввійдемо в Манбідж, якщо ви їх звідти не заберете", - заявляв Ердоган, звертаючись до Вашингтона.

Раніше цього тижня Пентагон застеріг Анкарувід будь-яких односторонніх військових дій на північному сході Сирії, особливо в районах, де присутні американські військові.