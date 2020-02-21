Ердоган анонсував саміт щодо Сирії за участі Меркель, Макрона і Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення 5 березня саміту щодо Сирії за участі канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна. З ними він хоче обговорити ситуацію в охопленій боями провінції Ідліб, заявив Ердоган у суботу, 22 лютого, в турецькому місті Ізмір, повідомляє інформагенція dpa.

За словами турецького президента, напередодні під час телефонних розмов з Путіним, Меркель та Макроном він висловив свою рішучість щодо врегулювання ситуації в Ідлібі. "Ми знову зустрінемося 5 березня і обговоримо ці проблеми", - наголосив Ердоган. При цьому місця проведення саміту він не назвав.

Нові обстріли в Ідлібі

Тим часом турецькі військові у суботу обстріляли 21 ціль в Ідлібі у відповідь на загибель свого військовослужбовця, повідомляє турецька інформагенція Anadolu. Згідно із заявою міноборони Туреччини, ударів по об'єктах завдали у відповідь на танковий обстріл турецьких позицій на північному заході Сирії. Один турецький військовослужбовець отримав тяжкі поранення в результаті сирійського обстрілу і помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції.

Раніше Анкара застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі. Туреччина, своєю чергою, підтримує загони сирійської опозиції.

За даними ООН, з початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.