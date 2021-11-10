На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "енергія вітру".

Енергія вітру є одним з видів відновлювальних джерел енергії. Для отримання енергії з повітряних потоків використовують вітрові електростанції. В Україні процес розвитку вітроенерегтики розпочався в середині 1990-х років. Один з найбільших виробників вітротурбін в Україні є компанія "Фурлендер Віндтехнолоджи", співвласником якої є Максим Єфімов. У 2009 році український уряд запровадив "зелений тариф" для того, аби сприяти розвитку альтернативних джерел енергії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.