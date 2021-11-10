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Енергія вітру

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "енергія вітру".

Енергія вітру є одним з видів відновлювальних джерел енергії. Для отримання енергії з повітряних потоків використовують вітрові електростанції. В Україні процес розвитку вітроенерегтики розпочався в середині 1990-х років. Один з найбільших виробників вітротурбін в Україні є компанія "Фурлендер Віндтехнолоджи", співвласником якої є Максим Єфімов. У 2009 році український уряд запровадив "зелений тариф" для того, аби сприяти розвитку альтернативних джерел енергії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео) 10.11.2021

Якою може бути відповідь на газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Від фермерів до виробників струму (02.11.2021)

Від фермерів до виробників струму (02.11.2021) 02.11.2021

98 відсотків виробленої в Уругвай енергії - зелена. Навіть власники ранчо встановлюють вітряні турбіни. Як це вдається?

Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео)

Як вітряки витісняють оленів у Швеції (відео) 25.10.2021

Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Швеція: як вітряки витісняють оленів. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій.

Як вітряки витісняють оленів у Швеції - "Європа у фокусі" (25.10.2021) 25.10.2021

Франція: як рибалки досі не можуть поділити море через Brexit. Нідерланди: як шукають загиблих німців у Другій світовій. Туреччина: як врятувати море від токсичного коктейля. Великобританія: як живуть шайри - найбільші коні у світі.

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео)

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?

Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - Європа у фокусі (18.10.2021)

Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - "Європа у фокусі" (18.10.2021) 18.10.2021

Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР. Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків. Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати.

Вуличні ліхтарі на енергії вітру - винахід з Німеччини (31.08.2021) 31.08.2021

Студент дизайну з Берліна розробив кліматично нейтральний вуличний ліхтар, який працює на енергії вітру і вмикається лише за потреби. Дивіться, як він функціонує!
Чи можливо замінити газ в українській ГТС на зелений водень

Чи можливо замінити газ в українській ГТС на "зелений" водень 05.08.2021

У ЄС дедалі більше говорять про водень як надію для переходу на зелену енергетику. Саме він може замінити газ, вугілля та інші енергоресурси. Виграти може й Україна, виробляючи водень і качаючи його через газопровід.

Вітрові тюльпани: стильна "зелена" енергетика (28.07.2021) 28.07.2021

Ці "тюльпани" виробляють відновлювану енергію. Унікальний дизайн у формі квіткових пелюсток робить ці вітряки не лише гарними, але й тихими та ефективнішими.

Як у Німеччині будують вітряні електростанції (07.06.2021) 07.06.2021

Німеччина поступово відмовляється від вугілля і робить ставку на енергію вітру. По всій країні активно будують нові вітряні електростанції. DW побувала на одній з таких будов і поцікавилася у місцевих, чому вони проти.

Невичерпний потенціал зеленої енергії (07.05.2021) 07.05.2021

Відновлювані джерела енергії замінять викопне паливо швидше, ніж досі вважалося. Принаймні це прогнозує аналітичний центр Carbon Tracker. Дивіться, як швидко зелена енергія витіснить нафту!

Як Україна буде постачати водень у Європу (01.04.2021) 06.04.2021

Європа робить ставку на "зелений" водень. Які можливості у зв'язку з цим відкриваються для України та української ГТС? Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?
Чи готова Україна стати експортером зеленого водню до Німеччини?

Чи готова Україна стати експортером "зеленого" водню до Німеччини? 29.01.2021

Німеччина робить ставку на водень. Які можливості в зв'язку з цим відкриваються для України й наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню.

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (15.01.2021) 15.01.2021

Бум на сонячну енергетику нині спостерігається по цілому світу. Адже витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.

Швейцарія без локдауну і на лижах. Європа у фокусі (відео)

Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео) 21.12.2020

Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці. Греція і клімат: чому на островах проти вітроенергетики. Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою.
Частка зеленої електроенергії в Німеччині сягнула 50 відсотків

Частка зеленої електроенергії в Німеччині сягнула 50 відсотків 29.07.2020

Частка зеленої електроенергії в Німеччині у першому півріччі 2020 році вперше сягнула 50 відсотків. Це пов'язано із зростанням виробництва електроенергії з відновлюваних джерел та із зменшенням споживання електроенергії.
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